Висше училище по телекомуникации и пощи и Асоциация "Обединено Дрон Общество" откриха Drone ARENA Academy 

Висшето училище по телекомуникации и пощи и Асоциация „Обединено Дрон Общество“ официално откриха Drone ARENA Academy – нова образователна мрежа, посветена на обучението, практиката и развитието на умения в областта на безпилотната авиация.

Официални гости на събитието бяха Анелия Маринова, генерален директор на Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация", Иван Димитров - председател на Комисията за регулиране на съобщенията, Троян Петров от ДП "Ръководство на въздушното движение", Мария Попова-Христова - главен изпълнителен директор на Столична общинска агенция за приватизация и инвестиции, Тодор Иванджиков - председател на Асоциацията на българската авиационна индустрия, Ирина Радоева - председател на Българската асоциация по информационни технологии, Сотир Лазарков - председател на Българската федерация по авиомоделизъм, генерал-майор Стайко Прокопиев - началник на Военна академия "Г. С. Раковски", представители на бизнеса, технологичния сектор, институциите и дрон общността.

Drone ARENA Academy е създадена като обща среда, която свързва академичното знание с практическата подготовка и реалните приложения на безпилотните технологии. Инициативата обединява ВУТП, Асоциация „Обединено Дрон Общество“ и партньори от различни сектори, като стъпва върху 10-годишния практически опит на проекта Drone ARENA в обучения, демонстрации, състезания и работа с различни типове безпилотни системи.

„Партньорството между ВУТП и Асоциация „Обединено Дрон Общество“ създава връзка между академичното знание и реалната практика и отваря нови възможности за обучение, експериментиране и развитие на практически умения“, заяви в приветствието си към гостите доц. д-р Ради Димитров, зам.-ректор по финанси, международна дейност и административен капацитет на ВУТП.

Антон Пулийски, председател на Асоциация "Обединено дрон общество" подчерта, че развитието на уменията за работа с безпилотни системи трябва да започва още в ранна възраст и да продължава до професионалната подготовка на специалисти за специализирани мисии. „Виждаме дроновете като инструмент, който променя бизнеса, променя спасителните операции, променя земеделието и прави живота на хората по-сигурен и по-лесен. Нашата цел е да обучаваме кадри от най-ранна възраст – деца на 7-8 години, до професионалисти, които извършват специализирани мисии“, посочи Пулийски.

Акцент в събитието беше поставен и върху необходимостта от качествена подготовка и отговорно използване на безпилотните системи. Генералният директор на Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“ Анелия Маринова подчерта ролята на знанията и подготовката за безопасното използване на дронове.

„За да имаме безопасно въздушно пространство, не са достатъчни само правилата и регулациите – най-важно е съзнанието и подготовката на хората, които управляват тези апарати“, заяви Анелия Маринова. Председателят на Комисията за регулиране на съобщенията Иван Димитров обърна внимание на бързото развитие на технологиите и необходимостта от подходяща регулаторна среда. „Технологиите се развиват с изключително бързи темпове и нашата задача е да осигурим рамка, в която те да функционират безопасно и ефективно“, каза Димитров.

По време на откриването бяха представени основните направления на Академията и възможностите за обучение и практически занимания. Посетителите имаха възможност да се запознаят отблизо с безпилотни системи и различни технологични платформи, сред които multirotor, FPV, fixed-wing и VTOL. В рамките на програмата бяха организирани Try a Drone зона, Drone Technology Lab, практически демонстрации и срещи с пилоти, обучители и експерти. Академията предвижда възможности за обучение и практически занимания за различни групи – от деца и любители до професионалисти и специалисти, работещи с безпилотни системи.