Момчето-пророк шокира света с нова прогноза. Рестарт и дигитална буря

Младият индийски ведически астролог Абхигия Ананд отново се оказа в центъра на международното внимание, след като разпространи мащабна прогноза за следващите няколко десетилетия. Според неговите изчисления 2026 година се очертава като ключова повратна точка, маркираща началото на дълбок и продължителен преход. Този процес, който той описва като своеобразно „тектонично рестартиране“, се очаква да засегне почти всеки аспект от живота ни - от геополитиката и световната финансова система до дигиталната инфраструктура, миграционните вълни и начина, по който се грижим за здравето си.

Ананд придоби световна популярност още като тийнейджър, а профилът му се изгражда около интереса му към ведическата астрология, Аюрведа и древните индийски текстове. Шумът около него избухна с пълна сила заради негово видео от август 2019 г., в което той предупреждава за опасен период на глобални сътресения между ноември 2019 г. и април 2020 г. По-късно тази негова прогноза беше широко свързана с появата на пандемията от COVID-19. Важно е обаче да се направи уточнението, че твърдението, че тогава е „предсказал коронавируса“, е силно оспорвано от независими проверяващи фактите. Първоначалните му думи съдържат обобщени предупреждения за бедствия и кризи, без конкретно да назовават пандемия или нов вирус, което прави популярността му по-скоро резултат от последващо тълкуване на общо формулирани фрази.

Въпреки критиците, днес вниманието отново е насочено към новите му анализи, а картината, която той чертае след 2026 г., изглежда коренно различна от познатото ни ежедневие.

Един от най-интригуващите елементи в новата му визия е опасността от „дигитална буря“. Ананд допуска, че комбинация от засилена слънчева активност, масирани кибератаки и технически проблеми може да подложи глобалния интернет под изключително напрежение. Сценарий, в който цифровата мрежа спира да функционира нормално, би разкрил огромната уязвимост на съвременния свят, където банкирането, транспортът, държавните услуги и бизнесът разчитат изцяло на стабилни комуникации.

Паралелно с дигиталните рискове, астрологът прогнозира сериозни размествания в демографията и икономиката. Под влиянието на екстремни климатични явления се очаква постепенна миграционна вълна от по-уязвимите крайбрежни райони на Азия и сухите зони на Африка към по-стабилни региони, включително Европа - процес, който действително съвпада с тревогите на съвременната климатична наука.

Във финансово отношение Ананд очаква постепенно отстъпление от традиционните валути. Според него истинското богатство на бъдещето няма да се измерва в цифри по банкови сметки, а в достъпа до реални стратегически ресурси - чиста вода, храна, земя и редки метали. Този извод го води и до прогнозата, че големите гъстонаселени мегаполиси постепенно ще загубят от привлекателността си. Поради пълната си зависимост от централизирани мрежи за ток, вода и логистика, градовете стават твърде рискови при евентуален инфраструктурен срив. Това ще стимулира търсенето на земя извън градовете, развитието на екоселища и стремежа към по-голяма локална независимост.

Интересна е и гледната му точка за здравеопазването. Вместо нов глобален вирус, Ананд поставя акцент върху нарастващата заплаха от антибиотична резистентност. Макар това да е реален медицински проблем, актуалните научни среди предупреждават, че астрологичните интерпретации за начините на преодоляването му не бива да се възприемат като медицински съвети.

Геополитическият му хоризонт се разпростира и отвъд 2026 г. По време на гостуване в Тайван той посочва периода между 2028 и 2031 г. като особено нестабилен по отношение на напрежението с Китай, макар самият той да отбелязва, че не може да твърди със сигурност дали ще се стигне до военен конфликт.

В крайна сметка, обобщената визия на Абхигия Ананд за света след „големия рестарт“ очертава бъдеще, в което глобализираният и дигитализиран модел отстъпва пред търсенето на устойчивост, близост до природата и пренареждане на световните съюзи. И все пак трябва да се има предвид най-важното: всички тези сценарии се основават на ведическата астрология, а не на научно потвърдени икономически или геополитически модели. Тъй като няма научни доказателства, че разположението на планетите може да предсказва глобални кризи, думите му остават просто една любопитна хипотеза за бъдещето, а не гарантиран сценарий.