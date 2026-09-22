Култов Ники Кънчев! С кого граничи Русия

Водещият на "Стани богат" Ники Кънчев развесели ефира с нов култов лаф.

Днес в тв играта се включи Пенка Иванова – основател на фондация, работеща за подобряване на диалога между учители, ученици и родители. Участничката избра новия регламент и още на първите стъпки потърси жокер от самия Кънчев, който я насочи правилно към Александър Велики при въпрос за зората на елинизма. По-късно Иванова използва „50:50“, за да познае хитовата лента „Булката беглец“ с Джулия Робъртс и Ричард Гиър, а след това заключи сумата от 1500 евро. Нея тя си гарантира с помощ от приятел, който вярно я упъти, че Пенелопа не е сред спътничките на Зевс.

Кулминацията обаче настъпи с географско предизвикателство. Иванова трябваше да посочи коя тройка държави събира границите си в една точка. Разсъждавайки над опцията „Полша, Русия и Литва“, тя се усъмни дали Полша и Русия изобщо граничат, но бързо отбеляза впечатляващите мащаби на руската територия.

Тогава Ники Кънчев се намеси с характерното си чувство за хумор: „И може да граничи, с когото си иска.“

В крайна сметка Иванова заложи на Люксембург, Франция и Германия. Изборът ѝ обаче се оказа грешен – верният отговор беше Словения, Хърватия и Босна и Херцеговина, което сложи край на нейната игра.