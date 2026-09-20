Смях и сълзи в "Пееш или лъжеш"

Благотворителното издание на шоуто „Пееш или лъжеш“ по Нова телевизия в неделя вечер премина през пълния спектър от емоции – от непоправена комедия и закачки до разтърсващи и просълзяващи моменти. Специалният епизод, посветен на каузите на УНИЦЕФ в подкрепа на децата в нужда, изправи участници и зрители пред динамична атмосфера, изпълнена с неочаквани обрати.

Очаквано, ефирът бе белязан от забавни искри и постоянни шеги между водещия Димитър Рачков и известните изпълнители в панела. Както е традиция още от „Като две капки вода“, основни действащи лица в комичните сблъсъци бяха Рачков и Веселин Маринов. Хуморът и постоянните им закачки стигнаха дотам, че седящият между тях певец Миро в един момент реши да отстъпи: „Не искам да преча на любовта. В модерни времена живеем“, пошегува се той, след което стана и официално отстъпи мястото си на самия водещ.

Разкрепостеното настроение обаче доведе и до непредвидени гафове. Пилотното предаване от новия, четвърти сезон се проточи далеч извън предвиденото времетраене, което подтикна Иван Христов към по-смел хумор: „Добре, че пуснахте реклами, че щяхме всички да се напикаем“, изтърси той от панела. Опитът му за шега обаче бе посрещнат по-скоро с хладни погледи от останалите ВИП участници, отколкото с очаквания бурен смях.

Наред с хумора, вечерта донесе и изключително разтърсващи моменти, а емоционалните думи на звездите белязаха съзнанието на публиката. Най-силно се открои посланието на Веселин Маринов, което бе толкова трогателно, че Алекс Раева не успя да сдържи сълзите си и избухна в плач.

„Много от вас след края на предаването ще преключат канала или ще заспят, без да пуснат DMS в помощ на децата в нужда. А по света има толкова много болка. А когато я видиш в дете, сърцето просто плаче. В такива моменти си казваш: „Ето, аз помогнах и бях част от това едно дете да се оправи“. Затова ме послушайте – пуснете по едно съобщение, преди да си легнете. Правете го всеки месец. Защото УНИЦЕФ е една от малкото безкористни организации в този свят и е посветена на това да помага“, обърна се с просълзен апел от сцената обичаният певец, превръщайки вечерта не просто в шоу, а в истинска проява на съпричастност.