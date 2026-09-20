Голям български град е скрито съкровище на Балканите

България все по-уверено привлича вниманието на световните пътешественици, а Пловдив заема челно място сред европейските локации с потенциал за истински туристически бум. С над 6000-годишното си наследство, вторият по големина град у нас хармонично преплита антични руини, динамичен градски живот, отлична кухня и съвременна култура.

Въпреки засиления интерес към Балканите през последните години, Пловдив дълго време оставаше извън масовите маршрути, доминирани от столици като София. Това обаче се променя, след като британското списание Time Out го включва в списъка си със задължителни за посещение дестинации в Европа. Журналистът Джон Билс го описва като място, където вековното минало съжителства безпроблемно с модерния ритъм на живот, докато местните с право го смятат за скрито съкровище.

Като един от най-старите непрекъснато населени градове на континента, Градоносецът на седемте хълма пази отпечатъка на множество епохи – от траките и римляните, през Византия и Османската империя, до днешна България

Старият град е живописен лабиринт от калдъръмени улички и възрожденски къщи от XIX век, днес превърнати в музеи, галерии и арт пространства. Античният театър на Филипопол е един от най-добре запазените в света. Построен преди близо две хиляди години, той и днес е сцена за концерти, театрални постановки и фестивали. Бившият занаятчийски район „Капана“ днес е творческото сърце на Пловдив – изпълнен с заведения, бутици, галерии и занаятчийски работилници, където се срещат традицията и съвременната градска култура.

Допълнителен тласък за международната му популярност дават и големите културни събития, като фестивалите PhilGood и Hills of Rock.