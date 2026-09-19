Мария Магдалена: от грешница до светица. И като Наоми Кембъл

Малко библейски личности са предизвиквали толкова силен интерес през вековете, колкото Мария Магдалена - смятана за първия човек, станал свидетел на Възкресението на Христос и разказал за него на останалите. Последователка на Исус, известна като „апостол на апостолите“, тя има почитатели както сред религиозните общности, така и извън тях, разказва BBC.

Въпреки това в Библията има сравнително малко сведения за нея. В резултат на това легендите и митовете около образа ѝ постепенно са засенчили историческата и библейската личност.

С течение на времето името на Мария Магдалена се превръща в смесица от различни библейски образи и исторически представи. Някои от тях впоследствие са били свързвани с нея много по-силно, отколкото самите библейски разкази позволяват.

Именно на това е посветена изложбата „Мария Магдалена. Грях. Молитва. Любов.“, която се открива в музея „Щедел“ във Франкфурт.

„Всъщност открихме, че в един образ са събрани три Марии Магдалени“, казва историкът на изкуството Бастиан Еклерси, един от кураторите на изложбата.

„Едната е безименната грешница, другата е Мария от Витания, а третата е библейската Мария Магдалена в тесния смисъл на думата.“

Както подсказва и заглавието на изложбата, тя проследява три основни начина, по които Магдалена е представяна.

„Грях“ се отнася до образа на грешницата и каещата се жена, който оформя представите за нея в продължение на векове.

„Молитва“ представя Мария Магдалена като светица и ученичка на Исус.

„Любов“ разглежда различните представи за любовта, предаността и близостта, свързвани с нея.

Ето 10 произведения от изложбата, които показват различните представи за Мария Магдалена и променящото се отношение към жените през вековете.

„Възнасянето на Света Мария Магдалена“ – Албрехт Дюрер, около 1504–1505 г.

В гравюрата върху дърво на германския художник Албрехт Дюрер гола Мария Магдалена е издигана към небето от шест ангела.

Сцената е вдъхновена от „Златната легенда“ - текст от XIII век на италианския хронист и архиепископ Якопо да Вараце.

В една от популярните истории в книгата Мария се оттегля в Южна Франция, за да търси уединение.

„В пустошта нямало храна и затова седем пъти на ден тя била издигана от ангели към небето, за да слуша тяхната музика. Това било нейната храна“, разказва Еклерси.

„Мария Магдалена при гроба“ – Джовани Джироламо Саволдо, около 1535–1540 г.

На пръв поглед маслената картина на италианския художник Джовани Джироламо Саволдо трудно може да бъде разпозната като изображение на Магдалена.

За специалистите обаче малката ваза в левия ъгъл и червената рокля, която се подава изпод сребристото сатенено наметало, помагат за идентифицирането ѝ.

Червеният цвят по това време широко се свързва с чувственост и опасност.

„Някои хора твърдят, че това може да е Мария, майката на Христос, защото няма много очевидни символи. Но според мен това е Мария Магдалена, защото виждаме бялата алабастрова ваза“, казва Сиобан Джоли, преподавател по християнски науки в Университета на Манчестър.

Тя е куратор на изложба за Мария Магдалена, която Националната галерия в Лондон ще представи през 2027 г.

Вазата се свързва с безименната „грешница“ в Библията, която помазва краката на Исус.

Според Джоли произведенията на изкуството, изобразяващи Магдалена през вековете, не ни казват много за нея като реална личност.

„Според мен те ни разказват много повече за това какво различните култури са искали жените да бъдат“, казва тя.

„Христос се явява на Мария Магдалена“ – Лавиния Фонтана, 1581 г.

Италианската художничка Лавиния Фонтана изобразява Магдалена с характерната ѝ червена рокля.

Творбата е сред малкото ранни изображения на светицата, създадени от жена художник.

„Човек би очаквал да види някакъв вид женски поглед, но не успяхме да го открием“, казва Еклерси.

Фонтана пресъздава библейска сцена, в която Мария приема Исус за градинар.

В картината той е облечен като традиционен италиански работник от XVI век – с широкопола шапка и туника.

„Марта укорява суетната си сестра Мария Магдалена“ – Симон Вуе, 1621 г.

През вековете различни библейски образи постепенно са били смесвани с Мария Магдалена. Сред тях са безименната „грешница“, която помазала краката на Исус, жена, обвинена в прелюбодейство, както и Мария от Витания – роднина на Марта и Лазар.

„Това е, което историчката на изкуството Марина Уорнър нарича „бъркотията на Мариите“ – художниците не разграничават отделните Марии, стига фигурата да върши необходимата работа в картината или историята“, обяснява Джоли.

В картината на Симон Вуе Магдалена е показана в измислена сцена, която не присъства в Библията. Тя стои пред тоалетна масичка, а сестра ѝ Марта я укорява, че е прекалено суетна.

„Каещата се Магдалена“ – Гуидо Канячи, 1626–1627 г.

Образът на Мария Магдалена като разкаяна жена е един от най-популярните мотиви в историята на изкуството.

„Тя се е превърнала в модел за каещите се – както за мъже, така и за жени“, казва Еклерси.

Особено в западната традиция Магдалена постепенно започва да се свързва със сексуалния грях. Това е ясно видимо в много картини, сред които и тази на Гуидо Канячи, където темите за сексуалното желание са силно подчертани.

В Библията няма директно указание, че безименната „грешница“ е извършила сексуално прегрешение.

Въпреки това мнозина приемат именно това.

„Много често ще чуете да я описват като секс работничка, особено в по-старите текстове, но в библейските документи няма реална основа за това“, казва Джоли.

За художниците този образ е давал възможност да представят свещена фигура по по-провокативен начин.

„Те знаят, че могат да си позволят да я изобразят привлекателна или леко сексуализирана по начин, по който не могат да направят това с други светци“, допълва тя.

В картината Магдалена държи череп – символ, който често се използва в изкуството като напомняне, че животът е кратък и човек трябва да подготви душата си за срещата с Бога.

„Каещата се Магдалена в медитация“ – Жорж дьо Ла Тур, 1635–1640 г.

Версията на Жорж дьо Ла Тур е значително по-мека.

„Харесва ми, че Ла Тур ни показва един вид вътрешна Магдалена“, казва Джоли.

В картината има огледала, свещи и други символи на времето, смъртността и саморефлексията, без художникът да има нужда да прави образа привлекателен по друг начин.

Творбите му могат да се разглеждат като отхвърляне на традиционното представяне на жените в изкуството като декоративни или еротични фигури.

„Магдалена скърби над тялото на Христос“ – Арнолд Бьоклин, 1867 г.

Швейцарският художник Арнолд Бьоклин представя драматична Магдалена, стояща до безжизненото тяло на Исус.

Вместо да следва традиционните изображения на Магдалена като покорна или силно сексуализирана жена, Бьоклин създава пламенен образ, който има възможност да изрази пълния спектър на емоциите си и дълбоко да скърби за Исус.

„По някакъв начин Мария Магдалена поема ролята на Дева Мария“, казва Еклерси. „Тя изразява най-силната възможна скръб.“

„Христос и грешницата“ – Макс Бекман, 1917 г.

Картината на Макс Бекман е известна и като „Христос и жената, обвинена в прелюбодейство“.

Твърди се, че изобразява известна библейска сцена, в която Исус спира разгневена тълпа, готова да убие с камъни безименна жена.

С течение на времето тази история също започва да се свързва с Мария Магдалена.

Според Джоли по-ранните изображения, в които Магдалена е прекомерно сексуализирана, всъщност разказват повече за представите на хората за „най-лошото нещо, което една жена може да бъде“.

Бекман предлага по-прощаваща интерпретация на историята.

„Наоми Кембъл като Мария Магдалена“ – Марлен Дюма, 1996 г.

Южноафриканската художничка Марлен Дюма представя Мария Магдалена с лицето на супермодела Наоми Кембъл.

Творбата разглежда няколко идеи едновременно.

„Тя казва нещо за славата и репутацията, които Мария Магдалена е носила през вековете“, казва Джоли.

В същото време творбата поставя въпроса как възприемаме красотата през призмата на расата.

В Библията почти няма описание на физическия външен вид на Магдалена. В западното изкуство обаче тя често е представяна като млада и бяла жена.

Дюма предлага различен образ.

„Творбата е като огледало за публиката, което отразява обратно обществото“, казва Джоли.

По думите ѝ хората често имат усещането, че познават Мария Магдалена, въпреки че всъщност знаят много малко за нея.

„Хората имат парасоциална връзка с Мария Магдалена. Те изграждат представа за нея чрез популярната култура и изкуството, която всъщност не е основана на познание за библейската личност – или на реален интерес към нея.“

„Предизвикателството“ – Ниевес Гонсалес, 2025 г.

Испанската визуална художничка Ниевес Гонсалес запазва много от традиционните характеристики на Магдалена – нейната кестеняво-руса коса, червените дрехи и черепа в ръката ѝ.

Но едновременно с това модернизира образа, като я поставя в обемно пухено яке.

Според Еклерси Гонсалес представя „изключително уверена в себе си млада жена“.

Погледът на Магдалена е директен и без извинение.

„Това е творба за правото да определяш сам себе си и да притежаваш собствения си образ“, казва Джоли.

„Почти имате усещането, че тя ви пита: „Какво искате да кажете за мен?“