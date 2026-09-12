Пловдив отново става столица на театъра
Юбилейното издание събира хитови спектакли, премиери, международни гости, детски събития и „тайно представление“ до 21 септември
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Юбилейното издание събира хитови спектакли, премиери, международни гости, детски събития и „тайно представление“ до 21 септември
Пръстенът от XIV век е принадлежал на Мария Севаста и вероятно е бил изгубен по стария път към Гърция
Спечели престижната награда „Жан Моне“
70 метра тайни от 1066 г. пристигнаха в Лондон
Големият финал ще бъде на 13 септември с концерта „One Night of Adele“
От „невидимата“ опашка и дългите разговори след вечеря до грешното време за паеля – така се живее като местен
Цял ден пиршества за душата в Созопол
Кметът Димитър Николов призова да няма повече спорове около избора на град
Хората използват цветовете, за да украсяват пространствата си от стотици хиляди години
Големият финал е насрочен за 15 май 2027 г., а полуфиналите ще се проведат на 11 и 13 май
Какъв по-подходящ символ, казват оттам
Видеото към песента „Шекер кларинет“ предизвика бурни реакции
Днес гостите на фестивала ще имат възможност да се включат в 15 различни дневни активности
Кметът Димитър Николов обещава мащабна подготовка, повече транспорт и съпътстващи събития, посветени на българската култура
Ще има и кубински танцьори
Ахалтекинската Акжан блести като „крилат пегас“
Наталия Дончева бе сред любимите на френската публика
От британския акцент на Мадона до „Namaste“ в имейлите - психолози разкриха любопитния феномен
Кметът Таня Христова: „Това е силен старт на един от най-значимите културни проекти в България.“
Общинарите искат по-реалистичен бюджет