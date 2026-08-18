„Гардиън“ изненадан: Защо „Евровизия“ ще бъде в Бургас, а не в София

Песенният конкурс „Евровизия“ през 2027 г. няма да се проведе в София, а в Бургас. Решението изненада не само част от българската публика, но дори победителката от тазгодишното издание Дара, отбелязва британският вестник „Гардиън“.

През май тази година Дара донесе първата победа на България в историята на „Евровизия“ с песента Bangaranga. Така страната получи правото да бъде домакин на едно от най-мащабните музикални събития в Европа, цитира материала БТА.

Очакванията бяха логично насочени към София. Столицата разполага с най-голямата инфраструктура за подобно събитие и е международният център на страната. Вместо това изборът падна върху Бургас – морски град с около 200 000 жители.

„Наистина съм изненадана“, призна Дара пред „Гардиън“. По думите ѝ обаче, щом БНТ е избрала Бургас, вероятно градът е по-добрият вариант.

София или морето?

Кандидатури за домакинство подадоха София, Пловдив, Варна и Бургас. В крайна сметка до финалната битка останаха столицата и морският град.

Решението предизвика сериозни дискусии в България. За част от софиянци изборът е неочакван, тъй като столицата има по-голяма зала и по-развита инфраструктура.

„Разочарована съм. Мисля, че София е по-добро място – по-голяма е и разполагаме с голяма зала“, коментира пред „Гардиън“ 54-годишната дизайнерка Милена Узунова. Тя изрази съмнение дали Бургас ще успее да се подготви за толкова мащабно събитие само за една година.

Не всички обаче съжаляват, че столицата е останала извън надпреварата. 20-годишната студентка Катрин Нинова признава, че е по-скоро облекчена.

„Тук и без това е достатъчно пренаселено. Нямаме нужда да организираме „Евровизия“, казва тя.

Бургас поема голямото предизвикателство

Бургас се намира на около 400 километра източно от София и е разположен между Черно море и три езера. Градът е утвърдена туристическа дестинация и има сериозна инфраструктура за посрещане на голям брой гости, описва избора на място британската медия.

Там се намират второто по големина пристанище в България и една от ключовите промишлени мощности в региона. През тази година Бургас беше домакин и на първия етап от колоездачното състезание „Джиро д'Италия“.

„Евровизия“ може да даде допълнителен тласък и на кандидатурата на града за Европейска столица на културата през 2032 г.

Подготовката вече е започнала около „Арена Бургас“, която разполага с капацитет от около 15 000 зрители. Именно там трябва да се проведе големият финал.

Летището в Бургас също се подготвя за очаквания наплив от туристи, делегации, журналисти и фенове. От аеропорта вече заявиха готовност да поемат допълнителния пътникопоток.

Съпътстващите събития ще бъдат разположени в центъра на града и в Морската градина – едно от най-популярните места за разходки и срещи край морето.

Европа ще види Бургас

Кметът на Бургас Димитър Николов определи домакинството като чест за града и възможност България да покаже своето Черноморие пред милиони зрители.

Премиерът Румен Радев също подкрепи избора и заяви, че вярва, че Бургас ще представи страната достойно.

За местните жители домакинството е и икономически шанс. 32-годишният бургазлия Евтим Воденичаров очаква събитието да даде сериозен тласък на туризма и икономиката в региона.

А Дара вече има послание към бъдещите гости на конкурса: да не се ограничават само до „Евровизия“, а да останат и да разгледат България и Черноморието.

„Хората трябва да отидат на морето и да разгледат района около Бургас – там има наистина хубави места“, казва певицата.

Кога ще бъде „Евровизия“ 2027?

Големият финал е насрочен за 15 май 2027 г., а полуфиналите ще се проведат на 11 и 13 май.

Конкурсът ще има и нови правила – сред тях е увеличаването на минималната възраст за участие от 16 на 18 години и забрана за домакинство на държави, въвлечени във въоръжени конфликти.