Безпрецедентна ситуация в "Гласът на България"
След силния старт на новия сезон срещите с впечатляващи гласове и интересни истории продължават с пълна сила
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След силния старт на новия сезон срещите с впечатляващи гласове и интересни истории продължават с пълна сила
Певецът не скри критиките си към начина, по който се развива конкурсът през годините
Засега има пълно мълчание относно раздялата
Певицата поздрави победителката на Евровизия за решението й да напусне лейбъла
Някои истории не приключват - просто поемат в нова посока, пише певицата
Въобще не ме интересува къде ще е този селски фестивал, заяви музикантът
Изпълнителката разширява екипа около себе си
С кючека, който извъртя на хита си
Тя обаче може да поднесе изненадата
Зрителите ще видят за първи път впечатляващата нова визия на сцената и ще се запознаят с променени правила
Българската поп звезда ще бъде сред участниците в тазгодишния фестивал Sea Dance в Бечичи, Черна гора
Кадрите от края на концерта й предизвикаха фурор в социалните мрежи
Наложило се да се плаща и неустойка
Големият финал е насрочен за 15 май 2027 г., а полуфиналите ще се проведат на 11 и 13 май
Униформените пазят певицата от тълпата
Последният бе принуден да види жена си в обятията на друг.
Емблематичният Плажен бар „Ганвие“ ще бъде домакин на дългоочакваната вечер
След всеки концерт, когато се прибере уморен в хотела, си казва: „Да, успях и днес"
Сензация е в Швеция
В надпреварата за домакинството останаха София и Бургас