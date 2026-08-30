Има ли бесни скандали между Дара и Саня Армутлиева? Ето каква е истината

Дара и Саня Армутлиева не са сложили край на дългогодишното си професионално партньорство. След триумфа на певицата на "Евровизия" се появиха упорити слухове за конфликт и раздяла с "Вирджиния Рекърдс", но зад промените около звездата стои друга причина.

Дара продължава да работи с лейбъла, с който започна професионалната си кариера и не се е разделяла професионално със Саня Армутлиева, а искрата за слуховете идва от друго място – нова компания, регистрирана от съпруга на изпълнителката Ервин Заимов, пише "24 часа".



На 16 юли 2026 г. Заимов е регистрирал дружеството StarShe Global DPK ("СтарШи Глобал"), на което е управител. Предметът на дейност включва организиране на събития, участия, турнета, промоционални кампании и други дейности, пряко свързани с музикалния и развлекателния бизнес.

Именно появата на новата компания даде повод за предположения, че Дара се готви да напусне "Вирджиния Рекърдс" и да поеме изцяло по собствен път. Оказва се обаче, че едното не изключва другото.

Новата структура може да се занимава с част от концертната, организационната, рекламната или мениджърската дейност около певицата, докато работата ѝ с досегашния лейбъл продължава.

Какво всъщност се променя около Дара?

Голямата промяна е по-скоро в мащаба на кариерата ѝ. След успеха на "Евровизия" ангажиментите на Дара рязко се увеличиха – международни участия, концерти, интервюта, нова музика и рекламни проекти. Затова около нея вече работи собствен екип, който поема различни аспекти от все по-натоварената ѝ програма.

И ако преди години Дара беше младо момиче, което тепърва правеше първите си стъпки в музикалния бизнес, днес ситуацията е коренно различна.



Припомняме, че историята между Дара и "Вирджиния Рекърдс" започва след участието ѝ в "Х Фактор" през 2015 г. Именно Саня Армутлиева вижда потенциала на тогавашната тийнейджърка и я кани да стане част от артистите на лейбъла.

Само година по-късно Дара пуска дебютния си сингъл "К'во не чу", а оттам започва пътят, който години по-късно я отвежда и до международната сцена.

Засега обаче слуховете за окончателна раздяла със Саня се оказват прибързани, защото Дара разширява екипа около себе си, но не затваря вратата, през която преди повече от десетилетие влезе в голямата музика.