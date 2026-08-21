Ето защо изведоха Дара с полиция във Варна

Разпространените кадри на ескортираната от полиция Дара след концерт във Варна предизвикаха фурор в социалните мрежи. Авторката на видеото Росица Тонева разказа в ефира на „Здравей, България“ какво всъщност се е случило.

След края на концерта около Дара се събрала огромна тълпа от почитатели. Сред тях имало много деца и родители, които искали единствено да се снимат с любимата си изпълнителка.

Именно големият интерес наложил певицата да бъде изведена с помощта на полицейски кордон. По думите на Тонева не е имало нито задържане, нито какъвто и да било инцидент.

„Имаше страшно много дечица. Това не бяха някакви хора, които крещят или правят нещо нередно. Имаше деца и майки, които просто искаха снимка с тяхната любима певица“, разказа тя.

Според нея засилената охрана най-вероятно е била организирана, за да може Дара да напусне спокойно мястото след участието си и да се избегне струпването на хора около нея.

Любопитното е, че самото видео било заснето с напълно различна цел. Дъщерята на Росица Тонева е голяма почитателка на певицата и се надявала да успее да се снима с нея. След като това не станало, майка ѝ решила поне да заснеме Дара за спомен.

Клипът обаче бързо се разпространи в социалните мрежи, а около кадрите започнаха да се появяват различни версии за случилото се.

Тонева подчертава, че никога не е искала да създава негативно впечатление за певицата и самата тя харесва Дара.

Така зад кадрите, които разпалиха любопитството в мрежата, не стои скандал или проблем с полицията, а просто огромният интерес на феновете към изпълнителката след концерта ѝ във Варна.