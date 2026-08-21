Революция при евтините електрички! Нов вид батерии

Бурното развитие на електрическата мобилност продължава да се сблъсква с един основен препъникамък – високото тегло и главозамайващата цена на литиево-йонните батерии. В опит да преобърнат пазарните правила, водещи азиатски производители започнаха масовото внедряване на алтернативна технология, базирана на натриеви йони. Тази стъпка обещава да направи електрическите градски коли достъпни за масовия купувач, но идва със своите специфични инженерни предизвикателства, пише "Аутомедия".

Основното предимство на натрия се крие в неговата изобилност и ниска добивна стойност. За разлика от лития, чийто добив е свързан със сложни геополитически и екологични процеси, натрият е широко достъпен химичен елемент, което позволява драстично намаляване на производствените разходи за клетка. Нещо повече – натриевите акумулатори показват значително по-висока термична стабилност, премахвайки почти напълно риска от самовъзпламеняване при механична повреда или вътрешно късо съединение.

Голямата въпросителна пред новия тип захранване обаче остава енергийната плътност. Натриевите йони са по-обемни и по-тежки от литиевите, което означава, че за постигането на един и същ капацитет е необходим по-голям и по-тежък батериен пакет. Поради тази причина технологията е изключително подходяща за компактни градски модели и бюджетни кросоувъри, но трудно би намерила приложение при луксозните лимузини или тежките всъдеходи, разчитащи на пробези от над 600 километра с едно зареждане.

От друга страна, натриево-йонните клетки изненадват изключително приятно при ниски температури. За разлика от традиционните батерии, които губят значителна част от капацитета си при минусови градуси, новите модули запазват стабилна отда отдаване на енергия дори при сурови зимни условия.

Индустрията навлиза в нов етап, в който купувачите няма да избират просто между бензин и ток, а между различни типове химически състав на акумулатора спрямо личните си нужди. Дали натрият ще успее напълно да демонополизира пазара, зависи от скоростта, с която инженерите ще успеят да повишат неговата енергийна плътност през следващите няколко години.