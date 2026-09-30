Немски автомобилен гигант предупреди: Задава се война в Европа

Европейските автомобилни производители трябва да се подготвят за драстично засилване на конкуренцията от страна на китайските марки на собствения си пазар. За това алармира главният изпълнителен директор на BMW Милан Неделкович по време на посещение в новия завод за батерии на концерна в Бавария. По думите му, макар пълният ефект от навлизането на азиатските компании тепърва да предстои, последиците за пазара са неизбежни.

"Ясно е, че Китай вече оказва влияние в Европа. Все още не сме усетили пряко отражение, но неизбежната последица ще бъде натиск за понижаване на цените. Рано или късно ще се сблъскаме с този натиск", заяви Неделкович пред журналисти.

Криза, съкращения и рекордни пазарни дялове

Спадът в продажбите, породеният от отслабващото търсене и жестоката конкуренция на китайския пазар – най-големият в света – вече нанасят тежки финансови щети на германските гиганти. Volkswagen планира да съкрати 100 000 работни места в своите 10 марки до 2030 г. BMW възнамерява да съкрати 8 000 служители до края на следващата година.

Принудени от агресивната ценова война на вътрешния си пазар, марки като BYD и Xpeng насочват усилията си към износ за Европа. Данни на аналитичната компания Dataforce показват, че през май китайските производители са завладели близо 11% от европейския автомобилен пазар - драстичен скок спрямо едва 3% преди три години.

Тайната на китайския успех и рискът от европейски протекционизъм

Неделкович обърна внимание и на технологичното уеднаквяване сред китайските автомобили, което задвижва техния бърз растеж:

"Ако погледнете автомобилите на китайския пазар, ще видите, че почти всички използват едни и същи компоненти от едни и същи доставчици. Тази стандартизация се е наложила заради необходимостта от растеж, от бързина или по някаква друга причина. За клиента това, изглежда, няма никакво значение."

Във връзка с дискутираните в Брюксел правила „Произведено в Европа“ - които предвиждат субсидии и преференции при обществени поръчки за местните компании с цел защита от азиатския дъмпинг - шефът на BMW призова европейските институции към предпазливост:

"Само ще навредим на себе си, ако предприемем твърде много едностранни мерки. Те винаги водят до ответна реакция", предупреди той.