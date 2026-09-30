Българите трупат милиарди в банките, но дълговете им растат стремглаво

Финансовото богатство на българските домакинства продължава да расте, но страната ни остава сред най-силно ориентираните към банковите депозити в Източна Европа. През 2025 г. финансовите активи на населението са се увеличили с 10% до 136,5 млрд. евро, като близо три четвърти от новите спестявания са насочени към банкови сметки. В същото време задълженията на домакинствата са нараснали значително по-бързо от активите - с цели 18,1%. Това показват данните от 17-ото издание на Allianz Global Wealth Report.

Българите предпочитат сигурността на депозитите

Според международното изследване новите спестявания на българските домакинства през 2025 г. са достигнали 11,9 млрд. евро, което представлява увеличение с 10% спрямо предходната година.

От тази сума 73,9% са насочени към банкови депозити - най-високата концентрация сред разглежданите източноевропейски държави. Застраховките и пенсионните продукти са привлекли 20,8% от новите средства, докато към ценните книжа са отишли едва 2,1%.

Депозитите са отчели и най-бърз ръст сред отделните категории финансови активи у нас - със 17,3%. Застраховките и пенсиите са нараснали с 15,8%, а ценните книжа - само с 2,4%. Българските домакинства дори са били нетни продавачи на акции, като продажбите са надвишили покупките с 200 млн. евро.

Въпреки това ценните книжа продължават да заемат съществена част от финансовите портфейли на населението - 35,4%, при средно 35,9% за Източна Европа.

Дълговете растат почти два пъти по-бързо от активите

Особено отчетлива тенденция в доклада е увеличаването на задълженията на българските домакинства. През 2025 г. те са достигнали 37,2 млрд. евро, което представлява годишен ръст от 18,1%. Сред разглежданите държави единствено Турция е отчела по-бързо увеличение.

Заради тази разлика между темповете на нарастване на активите и задълженията нетното финансово богатство на българските домакинства се е увеличило със 7,3% до 99,3 млрд. евро.

Изчислено на глава от населението, нетните финансови активи възлизат на 14 790 евро. С този резултат България заема 36-о място сред най-богатите държави в света през 2025 г.

След отчитане на инфлацията реалният ръст на финансовите активи у нас е 6,3% за годината. Спрямо 2019 г. натрупаното увеличение достига 18,6%, което остава под средното за Източна Европа от 24,5%.

Световното богатство поставя нов рекорд

На глобално равнище финансовите активи на домакинствата са се увеличили с 8,6% през 2025 г. до рекордните 268,4 трлн. евро. Докладът обхваща близо 60 държави и показва, че основният двигател на растежа са били финансовите пазари, а не новите спестявания.

Приблизително четири от всеки пет евро допълнително богатство са генерирани от поскъпването на вече притежаваните активи. Ценните книжа са увеличили стойността си с 12,4% - над два пъти по-бързо от депозитите (5,7%) и застраховките и пенсиите (5%). Делът им в глобалните финансови активи е достигнал рекордните 46,9%.

„Глобалното богатство постави поредния рекорд през 2025 г., но това е само половината от историята“, коментира Лудовик Субран, главен икономист и главен инвестиционен директор на Allianz.

Той посочва, че от 2019 г. номиналните финансови активи в световен мащаб са се увеличили с 50%, но след отчитане на инфлацията реалният ръст е едва 23%. В Западна Европа увеличението в реално изражение е само 0,5%, докато в Северна Америка достига 21%, а в Китай - 70%.

Изкуственият интелект - новият двигател на богатството

Анализаторите на Allianz очакват глобалните финансови активи да нараснат с около 9% през 2026 г. Като един от ключовите фактори за бъдещото натрупване на богатство те посочват развитието на изкуствения интелект, който може да стимулира производителността и корпоративните печалби.

Едновременно с това докладът предупреждава за рисковете от високите пазарни оценки и концентрацията на богатството в ограничен кръг компании и инвеститори.

Според изчисленията на Allianz евентуална корекция от 25% на американския борсов индекс S&P 500 би могла да заличи около 27 трлн. долара от богатството на домакинствата в САЩ през годината на подобен пазарен шок. Това се равнява на близо 14% от общото им нетно богатство.

„ИИ може да се превърне в следващия голям двигател на богатство, но ключовият въпрос е кой ще получи дял от него“, подчертава Катарина Утермьол, ръководител на отдел „Тематични и политически изследвания“ в Allianz Research.