САЩ с ключов ход за "Лукойл"
Лицензът се удължава при условие, че изпълнението на всяко такова споразумение е изрично обусловено от отделно одобрение от OFAC
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Лицензът се удължава при условие, че изпълнението на всяко такова споразумение е изрично обусловено от отделно одобрение от OFAC
До момента няма информация каква е предложената сума
Тя ще стигне до съда
По този начин компанията се присъединява към списъка с евентуални купувачи
САЩ наложиха миналия месец санкции на двете най-големи руски петролни компании
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Започнато е разглеждането на оферти от потенциални купувачи
Това е като гъска, която снася златни яйца. Трябва да я запазим, пошегува се белгийският премиер
Британският лидер сподели, че е разговарял с президента на САЩ Доналд Тръмп и с израелския премиер Бенямин Нетаняху
С тези позитивни резултати, приходите на банката нарастват с 25%
През февруари депозитите в банковата система нарастват с 2,1 млрд. лв. (1,3 на сто) до 163,6 млрд. лв.
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Заповед от Върховния съд на Лондон
Активите на банката достигнаха 2 892 млн. лв. в края на юни 2024г.
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