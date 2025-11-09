Орбан не е изключение! Министър с голяма новина за Лукойл

Министърът на икономиката Петър Дилов увери, че България ще получи изключение от санкциите на САЩ за рафинерията на „Лукойл“, подобно на това, което успя да си извоюва премиерът на Унгария Виктор Орбан. Това обяви той в предаването „Защо, г-н министър?“ по bTV.

„Много е различна ситуацията между Унгария и България, защото те работят с руски нефт и нямат техническа възможност да доставят нещо различно от него. Ние вече повече от година не работим с руски нефт. Искаме дерогация от тези санкции за продължаване на функционирането на рафинерията. И съм напълно сигурен, че ще я получим“, каза министърът.

Той увери, че всички мерки са предприети, за да не се стигне до криза на горивата в страната:

„Предприети са абсолютно всички мерки, за да бъдат осигурени горива на българския пазар. Колкото до цените на международния пазар, наблюдават се минимални намаления на цените на нефта, така че със сигурност не очакваме нито криза, нито значителни увеличения на цените. Пазарът функционира нормално.“

Министърът обясни и целта на новата законодателна промяна, която позволява държавата да поеме пълен контрол над рафинерията чрез фигурата на особен управител.

„Този особен управител ще влезе в управлението на компанията. Измененията бяха необходими, защото първо, фигурата на особен управител беше въведена през 2022 година при различна ситуация. Тогава беше забранено рафинерията да работи с руски нефт, докато сега санкциите са наложени, за да не се насочват парични потоци към Русия. Второ, функциите са разширени, защото компанията управлява и складове, и бензиностанции. За нас е важно да функционира цялото портфолио на компанията“, уточни той.

Що се отнася до евентуална продажба на активите на „Лукойл“, Дилов посочи, че на този етап това не е приоритет.

„Това е постановка, която би била много дълга във времето, защото на този етап не се предвижда продажба. Основната цел е да се осигури непрекъсваемост на процесите, защото тази рафинерия осигурява 80% от горивото на българския пазар“, обясни министърът.

