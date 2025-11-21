Санкциите срещу „Лукойл“ влизат в сила, България с частично изключение

От днес влизат в сила санкциите на САЩ срещу руските компании „Лукойл“ и „Роснефт“. Великобритания, която също наложи мерки срещу двата най-големи руски производители на петрол заради ролята им във финансирането на войната в Украйна, изключи от своите санкции още две подразделения на „Лукойл“ в България.

Енергийна стабилност за България до края на отоплителния сезон

Частичната отмяна на американските санкции до края на април временно разсейва опасенията за зимното гориво у нас. „Лукойл“ продължава да управлява рафинерията в Бургас, стотици бензиностанции и ключови складови бази, което е определящо за снабдяването в страната.

Същевременно Великобритания издаде специален лиценз и за две германски дружества на „Роснефт“, които са под германски държавен контрол, а САЩ предприеха аналогични действия в подкрепа на енергийната стабилност на съюзниците си.

Разширени санкционни изключения за българските фирми на „Лукойл“

Лондон разшири санкционното изключение за българските операции на „Лукойл“, така че да обхване и „Лукойл-България Бункер“ и „Лукойл Ейвиейшън България“. Лицензът, първоначално издаден на 14 ноември за да осигури работата на рафинерията и бензиностанциите след изземването им от руската централа, вече покрива и тези две дружества. Новият документ позволява на фирми и банки да извършват трансакции с „Лукойл България“ ЕООД, „Лукойл Нефтохим Бургас“ АД, „Лукойл-България Бункер“ и „Лукойл Ейвиейшън България“, както и с дъщерните им компании, до февруари 2026 година.

В средата на миналия месец Великобритания наложи санкции срещу водещите руски петролни производители, включително „Лукойл“ и „Роснефт“, а кратко след това подобни мерки въведоха и САЩ.

