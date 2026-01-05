БНБ със сензационен вариант за лева и еврото!

България може да се превърне в първата страна-членка на Единния валутен механизъм в ЕС, която няма да се вмести в предварително заложения преходен и паралелен период за цялостно използване на еврото и вкарването му в обращение в икономиката като единствена валута. Това означава, че транзитното ползване едновременно на левове и евро до края на януари може да се удължи с още две седмици или цял месец, разкри топ експерт от БНБ пред Lupa.bg.

От тази седмица започват съвещания на най-високо ниво - и във финансовото министерство, и в банката, твърди той, за да се вземе решение как да се процедира. А причината е изключителното затруднение, което търговците и работещите в сферата на услугите изпитват със законовото разпореждане да връщат ресто в евро, дори когато им бъде платено в лева. А зад това не се крие дори любимият на феновете на руската рубла бойкот, а обикновен недостиг на еврови банкноти и монети у обикновения потребител.

За да се стигне до удължаване обаче, ще се наложи и промяна на Закона за въвеждане на еврото и по-конкретно поправка в член 24 и 25, които сега гласят:

"Чл. 24. От датата на въвеждане на еврото в Република България за период от един месец банкнотите и монетите в левове продължават да бъдат законно платежно средство на територията на Република България (период на двойно обращение на лева и еврото).

Правила в периода на двойно обращение

Чл. 25. (1) В периода на двойно обращение при получено плащане в брой в левове или в евро търговецът връща остатъка изцяло в евро. Когато търговецът няма достатъчна моментна наличност да върне остатъка изцяло в евро, връща остатъка изцяло в левове.



(2) В периода на двойно обращение търговецът може да не приема повече от 50 броя монети в левове, включително стотинки, при една трансакция.

(3) В периода на двойно обращение при рекламация на стока или услуга, когато потребителят има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената от него сума, търговецът връща платената сума изцяло в евро. Когато търговецът няма достатъчна моментна наличност да върне платената сума в брой в евро, връща платената сума изцяло в левове.

(4) От датата на въвеждане на еврото в Република България при извършване от търговци на операции в брой с автомати, устройства и системи на самообслужване, включително без електрическо захранване, се използва само евро.

(5) В периода на двойно обращение търговците не могат да увеличават цените на предлаганите от тях стоки и услуги, когато това не е обосновано от обективни икономически фактори".

И днес, в първия работен ден от 2026-а година стана ясно, че в големите вериги магазини (предимно в големите градове) едва до 30 на сто от гражданите пазаруват в евро, а останалите продължават да "обръщат" левове на касите. И докато търговците с огромни обороти са били предварително обилно снабдени с новите купюри, то малките бакалии, магазинчета, салони и прочие са в дефицит и продължават да движат циркулацията на левовете.

Последната страна, влязла в Еврозоната преди България - Хърватия, през 2023 г. е имала едва двуседмичен транзитен период за изваждането на куната напълно от обращение и вкарването ударно на еврото е продължило само до средата на януари.

Там важеше и ограничение до края на 2025-а за обръщане на техните национални стотинки в центове, като от 1 януари 2026-а дори това е невъзможно. У нас срокът за това безплатно е цели 6 месеца и в БНБ, и в частните банкови институции, а възможността остава безкрайно в салоните на управителя Димитър Радев. В Хърватия тя е допусната само за банкнотите.

България заложи точно едномесечен срок за използване и на двете валути навсякъде. Но вероятно ще стигне до удължаване, което ще е прецедент в историята на ЕС. Дори да бъде отложено спирането на приемането на левовете до края на следващия месец обаче, това няма да е новост само по себе си за общността.

През 2002 г., когато марката излезе от обращение в Германия (а левът съвсем наскоро бе "вързан" за нея чрез Валутния борд - б.р.), Дойчебанк допусна цели 2 месеца транзитен период и ползването й заедно с еврото до 28 февруари.