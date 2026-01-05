Златна прогноза за заплатите в евро. Скокът

Бившият вицепремиер и министър на икономиката Николай Василев прогнозира двуцифрен ръст на заплатите у нас с минимална инфлация след влизането на България в еврозоната. Според него страната е добре подготвена, благодарение на над 20-годишния валутен борд и опита на българите с чуждестранна валута.

„България вече е част от Шенген и еврозоната – това ни прави член на първокласните европейски държави. Чакахме го 20 години. Това ще ни направи по-богати и по-уважавани“, коментира Василев пред bTV.

Василев посочи, че и други държави – като Хърватия и Словения – са имали проблеми в първите дни след приемането на еврото, но бързо са се стабилизирали и са по-богати.

Ние можехме да влезем в еврозоната отдавна. България е готова – над 20 години сме с валутен борд, а българите са свикнали с еврото, пътуват, знаят как да го използват“, добави той.

Според него митът за огромна инфлация при въвеждането на еврото е преувеличен. „Инфлацията в Хърватия е около 3–4% за последните години. В България инфлацията е малко над 3%. Да плашим хората, след като сме имали хиперинфлация от стотици проценти, не е сериозно. От 28 години, откакто имаме валутен борд, заплатите винаги са растяли“, посочи Василев.

Бившият министър обясни, че част от недоверието към еврозоната се дължи на отсъствието на активна информационна кампания през последните 20 години.

Държавата няма какво да се меси в ценообразуването. Бюджетната политика през последните пет години е провал, но това няма нищо общо с еврозоната. България трябва да се върне към нормалност – да харчи под 40% от БВП и да не трупа дългове“, каза Василев.

