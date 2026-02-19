Покани приятел в ОББ и спечели 45 евро

45 евро за всеки поканен приятел, който изпълни условията на кампанията, може да спечели всеки клиент на ОББ. Това е актуализираната в посока нагоре и конвертирана в евро сума за препоръка в програмата „Покани приятел в ОББ и спечели“, предлагана от лидера по нетни активи в банковия сектор в България.

Неоценим помощник за осъществяването на програмата е най-популярният и диалогичен дигитален банков асистент в страната – Кейт. Тя предоставя на препоръчващия уникален код, който може да се използва за неограничен брой препоръки. По този начин препоръчващото лице ще може едновременно да направи добро на своите близки и приятели и да спечели сума, която ще му даде повече бюджетна свобода в месеца, в който посрещаме пролетта и празнуваме деня на майката.

Насочвайки своите приятели към ОББ ще им предостави шанс да се присъединят към голямото семейство на банкова институция, респектираща със своето позитивно отношение към клиентите, разгърната клонова и банкоматна мрежа, лидер в иновациите и дигитализацията с богато продуктово портфолио. Партньорството с ОББ дава преференциален достъп както до продуктите на най-голямата банково-застрахователна група в страната, така и до услуги, свързани с мобилността, качеството на живот и дома.

За да бъде ефективна препоръката, препоръчаният трябва да стане клиент на ОББ дистанционно използвайки ОББ Мобайл – банковото приложение, на което разчитат над 1 млн. клиенти с рейтинг 4.7 в Google Play и 4.7 в App Store, като открие стандартна разплащателна сметка или пакет. Да заяви дебитна или кредитна карта от ОББ, както и да извърши поне 1 трансакция с картата на минимална стойност 10 €/19.56 лв. Регистрацията в ОББ Мобайл и издаването на банкова карта са без такси, а сметката ще бъде освободена от такси за обслужване за 12 месеца. Трансакцията може да бъде плащане в търговски обект, онлайн плащане и теглене от банкомат, като за да завърши препоръката трябва да сподели с Кейт кода за препоръка, който му е изпратил препоръчващия.

Кампанията е отворена за всички пълнолетни физически лица, които са клиенти със сметка в ОББ, и имат регистрация в мобилното приложение ОББ Мобайл. Пълните условия на кампанията са достъпни на специална страница в сайта на ОББ, която можете да намерите тук, и като попитате дигиталния асистент Кейт.

ОББ е дигиталният лидер в българското банково пространство. През 2025 г. ОББ Мобайл посрещна своя едномилионен клиент, като броят на българските граждани, които банкират посредством най-използваното банково приложение в страната продължава да расте. Дигиталният асистент Кейт, който през месец февруари навършва 4 години, като за този период тя е обслужила над 800 000 уникални клиенти. Кейт е неоценим помощник при заплащането на битови сметки, закупуване на винетка, информация за потребителски кредити, лизинг и др. За своите постижения в областта на иновациите престижното издание Global Finance определи ОББ за най-добра иновативна банка и най-добра дигитална банка за клиентите в България за 2025 г. Банката бе отличена с приз за „Дигитална трансформация“ и за „Най-добър действащ дигитален продукт“ за гласово инициирани преводи чрез AI базирания дигитален асистент Кейт от конкурса „Банка на годината“ и др.

