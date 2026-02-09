УниКредит с най-добра година в историята и нов стратегически план

УниКредит (собственик на българската Булбанк) отчете 20-то поредно тримесечие на качествен, печеливш растеж, което доведе до най-добрата година в историята на банката и пет години устойчиво превъзходство, поставящи нов стандарт в банковия сектор. Групата отчита рекордни резултати за четвъртото тримесечие и финансовата 2025 г., като надминава очакванията по всички оперативни линии, нетна печалба и капитал, въпреки поемането на извънредни разходи от 1,4 млрд. евро (в линиите за търговия и интеграционни разходи), целящи да укрепят и допълнително защитят бъдещата средносрочна траектория.

Отчетената нетна печалба е 10,9 милиарда евро, ръст от 12,3% на годишна база. При изключване на 336 милиона евро от преоценка на отсрочени данъчни активи (DTA TLCF), нетната печалба за 2025 г. възлиза на 10,6 милиарда евро, ръст от 13,6% на годишна база. Благодарение на силата и устойчивостта на своя диверсифициран бизнес модел, УниКредит отново значително надхвърли първоначалните очаквания и е готова да повиши амбициите си с новия стратегически план „UniCredit Unlimited“.

Преходът от „Unlocked“ към „Unlimited“ е затвърден с амбиция за периода 2026–2028 г., надграждаща към крайната цел за 2030 г.: Групата да влезе в 2026 г. със силен импулс и значителни буфери, с цел предоставяне на първокласно инвестиционно предложение и ускоряване към десетилетие на устойчиво превъзходство.

Приходите за 2025 г. достигнаха 24,5 млрд. евро, а нетните приходи 23,9 млрд. евро — и двете на нивото от предходната година въпреки ефекта от по-ниските лихвени проценти. Това демонстрира устойчив висококачествен нетен лихвен доход след провизии, както и силни такси и нетен застрахователен резултат. Представянето на капиталовите инвестиции е повлияно от предварително отчетени хеджиращи разходи.

Възвръщаемостта на капитала („RoTE“) достигна 19,2% за годината, подкрепена от оперативно и капиталово превъзходство, въпреки поемането на значителни инвестиции за допълнително усилване на бъдещата траектория. Те включват приблизително отрицателен търговски ефект от 240 милиона евро (около 160 милиона евро нетно след данъци), свързан с хеджирането на стратегическия портфейл с цел защита и оптимизация на доходността, както и около 1,2 милиарда евро (приблизително 0.8 милиарда евро нетно след данъци) предварително отчетени интеграционни разходи, които ще доведат до по-ниска разходна база във времето и ще подпомогнат бъдещата рентабилност.

„UniCredit Unlimited“ ще се фокусира върху увеличаване на качествения пазарен дял и поставяне на нови стандарти за ефективност в оперативното и капиталовото управление, допълнително ускоряване на качествения растеж на приходите и задълбочаване на трансформацията, подкрепени от продължаващи самофинансирани инвестиции в технологии, данни и изкуствен интелект.

Андреа Орчел, Главен изпълнителен директор на УниКредит, заяви: „УниКредит отново постигна рекорден растеж и рентабилност за 2025 г., достигайки нетна печалба от 10,6 милиарда евро, увеличение с 14% спрямо миналата година, и впечатляваща възвръщаемост на капитала (RoTE) от 19,2%. Това бележи 20 последователни тримесечия на дисциплиниран, печеливш и капиталогенериращ растеж, надминавайки собствените ни очаквания. Постигнахме това въпреки извънредните разходи от 1,4 милиарда евро през годината, отчетени предварително, за да укрепим допълнително средносрочната траектория. Завършихме годината със стабилен CET1 коефициент от 14,7% и водещо разпределение към акционерите в размер на 9,5 милиарда евро, от които 4,75 милиарда евро под формата на парични дивиденти. Запазихме най-доброто в сектора оперативно съотношение разходи/приходи от 38%. Нашата амбиция е последователно да постигаме превъзходни резултати в печелившия, капиталогенериращ растеж и разпределенията, и сме уверени, че можем да поддържаме тази траектория през следващите пет години. Гледайки напред, комбинираната сила на нашите овластени хора, усъвършенстваните продуктови фабрики, водещото омниканално обслужване и ускоряващите се възможности по отношение на дигитални данни и изкуствен интелект подкрепят нашата амбиция да предоставим силно атрактивен, печеливш и капиталогенериращ растеж, водещ до около 13 милиарда евро нетна печалба и над 23% възвръщаемост на капитала през 2028 г., с допълнително подобрение към 2030 г. Оставаме фокусирани върху дисциплинираното изпълнение през целия цикъл и сме развълнувани от това какво предстои в бъдеще за УниКредит, нашите инвеститори, клиенти, хора и общности.“

Групата постигна своите ESG цели за 2025 г., отчитайки силно представяне: надхвърляне на целта за ESG кредитиране с 19% спрямо цел от 15%, изпълнение на целта за устойчиви облигации от 15% и целта за ESG дял в управляваните активи от 50%. УниКредит продължи напредъка към своите Net Zero цели, с положителна динамика на емисиите във всички сектори спрямо предходната година и началната база.

УниКредит реализира своята социална стратегия, достигайки около 71 милиона евро принос към обществото през 2025 г., чрез инициативи в образованието и доброволчески часове на служителите. Фондация УниКредит стартира второто издание на платформата Edu-Fund с 6 милиона евро за подкрепа на образователни инициативи в Европа. Освен това инвестира 5,2 милиона евро в подкрепа на таланти чрез стипендии и грантове. Skills for Transition завърши първото си издание с 60 000 обучителни часа, повишавайки заетостта и насърчавайки социалното включване на ученици, работници и млади хора, които не са на трудовия пазар.

