Първи подробности за намерените Ивайло Калушев, Златков и детето

Издирваните Ивайло Калушев, Николай Златков и 15-годишното момче са намерени мъртви. Това потвърждават и четири независими източника на Glasnews от високите етажи на Министерство на вътрешните работи.

Информацията идва след като в балкана над Враца е намерен кемпер с три тела. Предполага се, че те са именно на издирваните.

Вероятната причина за смъртта на издирваните Ивайло Калушев, Николай Златков и 15-годишното момче е тройно самоубийство. Окончателното становище предстои да бъде потвърдено след експертизите.

Превозното средство е било паркирано на страничен черен път – отклонение от пътя към Околчица.

Има свидетел

Кемперът е забелязан случайно от овчар, който минавал в района. Той видял човек, клюмнал напред на волана, и незабавно подал сигнал в полицията.

На място са пристигнали полицейски екипи с високопроходими автомобили. В кемпера е било открито тялото на Калушев. Малко по-късно към разследването се е включил и екип от София, който е установил, че в превозното средство се намират още две тела.

Районът е бил отцепен, а по случая продължават процесуално-следствените действия. Очаква се официална информация от компетентните институции в следващите часове.





