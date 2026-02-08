Психолог с нови разкрития за тройното убийство в Петрохан

Тройното убийство в хижа „Петрохан“ продължава да разклаща общественото доверие, докато около случая се натрупват все повече противоречиви тълкувания. В ефира на бТВ психологът Светлана Димитрова направи обстоен анализ, който рязко се разминава с част от разпространяваните до момента версии. По думите ѝ става дума за хладнокръвно, предварително планирано престъпление, при което жертвите постепенно са превърнати в обект на подозрение, вместо да бъдат разпознати като пострадали.

Планирано престъпление и подмяна на фокуса

Според Светлана Димитрова общественото говорене около трагедията страда от сериозен дефект – тримата загинали не се разглеждат еднозначно като жертви на тежко криминално деяние. Вместо това вниманието постепенно се измества към тяхното поведение и лични характеристики, което според психолога е опасна подмяна.

Тя беше категорична, че версията за самоубийство не издържа. Данните за подредени тела и аранжирана обстановка сочат към демонстративно наказателно убийство, извършено със съзнателен контрол и ясно намерение. Подобни действия, по думите ѝ, изключват емоционален срив или моментна ескалация и говорят за сценарий, който се е развивал във времето.

Психодинамика, а не спонтанност

Психологът подчерта, че ключовият въпрос не е единствено кой е извършителят, а какви процеси са довели до престъплението. Тя говори за психодинамика, която предполага натрупване, подготовка и вземане на осъзнати решения, а не импулсивно насилие.

„Не говорим за вина, а за отговорност и за процеси, които вероятно са се развивали дълго време“, посочи Димитрова. Според нея престъпления от подобен тип не възникват внезапно, а са резултат от сложна вътрешна и външна динамика, която трябва да бъде анализирана в дълбочина.

Калушев, писмото и въпросът за страха

По отношение на издирвания Ивайло Калушев психологът заяви, че публично известният му житейски и морален профил не съответства на психологията на извършител на такова престъпление. Тя определи образа му като човек с хуманитарни каузи и история на помощ, което според нея не съвпада с модел на хладнокръвен убиец.

Коментарът ѝ за писмото до майката също се размина с част от публичните интерпретации. По думите ѝ текстът носи белези на човешка реакция на страх и заплаха, а не на кодирано послание или признание. Същата логика тя приложи и към поведението на бащата на едно от издирваните момчета, като изключи хипотезата за прикриване и говори по-скоро за доверие.

Страхът от институциите като възможно обяснение

В заключение Светлана Димитрова посочи, че най-логичното обяснение за укриването на Калушев и младежите е усещането за застрашеност. Според нея хора, които се чувстват защитени от институциите, не се укриват.

„Ако имаха доверие, че могат да получат защита, биха се появили“, заяви психологът, като остави отворен въпроса дали именно липсата на доверие не е един от най-тревожните аспекти на случая „Петрохан“.

