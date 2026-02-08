Румен Петков: Трагедията "Петрохан" разкри немощта на държавата

Случаят „Петрохан“ отново извади на преден план темата за институционалната отговорност и ролята на държавата при тежки криминални престъпления. В интервю за БНТ бившият вътрешен министър Румен Петков изрази сериозни съмнения относно действията на институциите преди трагедията и начина, по който случаят е бил наблюдаван.

По думите му „Петрохан“ е показателен пример за институционална немощ. Петков очерта два ключови въпроса, които според него остават без адекватен отговор – кой и защо е извършил престъплението, както и каква е била ролята на държавата в периода преди трагичния инцидент. Особено смущаващ според него е фактът, че неправителствена организация с име, внушаващо държавна ангажираност, е получила легитимация от ресорно министерство само 20 дни след регистрацията си.

„Няма как да не смущава фактът, че една НПО, с име, което създава усещане за държавна намеса, е легитимирана по един твърде убедителен, да не кажа съмнителен начин. Някак се бяга от тази тема“, заяви Петков. Той добави, че съратници и политици, свързани със същия министър, са се ангажирали с финансова подкрепа за организацията, което по думите му създава усещане за политическо покровителство.

Бившият вътрешен министър определи поведението на част от политическата среда като лицемерно. Според него подкрепата се демонстрира публично, когато носи дивиденти, но след трагедията същите хора рязко изчезват от публичното пространство. „Има едно политическо поддържане, което се вее на байрак, докато е удобно, а когато стане трагедията, всички тези хора се прикриват“, подчерта той.

Петков предупреди, че обществото е изправено пред повече въпроси, отколкото отговори. „Въпросите наистина са повече от отговорите. И те са страшни. Те се нуждаят от институционални, добре аргументирани отговори, и то по най-бързия начин“, заяви той.

Според него случаят „Петрохан“ поставя под сериозно съмнение работата и координацията между ключови институции като МВР, ДАНС и Агенцията за закрила на детето. Петков настоя, че без ясна отговорност и прозрачност подобни трагедии рискуват да се превърнат в повтарящ се симптом на системен срив.

