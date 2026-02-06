Борислав Цеков за "Петрохан": Паравоенна структура под държавно прикритие?

Случаят с тройното убийство край хижа „Петрохан“ поставя все повече въпроси за дейността на неправителствена организация, получила достъп и контрол над огромна територия в Западна България. Според доц. Борислав Цеков около хижата се натрупва „зловеща сянка“, а публично известните факти и непотвърдените слухове очертават картина, която надхвърля рамките на обикновен криминален инцидент.

Паравоенна структура и тройно убийство

По данни, изнесени в публичното пространство, група мъже с униформи, наричащи себе си „рейнджъри“, са упражнявали контрол и наблюдение над значителна територия в три области на Западна България и по границата със Сърбия. Трима от тях бяха открити мъртви в база, използвана от организацията, а други трима се издирват. Ключова фигура в разследването е 51-годишният Ивайло Калушев, сочен като идеолог и създател на НПО с името „Национална Агенция за Контрол на Защитените Територии“ (НАКЗТ), който към момента е в неизвестност.

Организация без законово основание

По думите на Цеков НАКЗТ не попада в нито една от законово уредените категории – нито охранителна фирма по Закона за частната охранителна дейност, нито доброволно формирование по Закона за защита при бедствия, нито структура към Българския Червен кръст или по Закона за горите и околната среда. Въпреки това нейните членове са патрулирали с униформи, моторни шейни и дронове, упражнявайки фактически контрол върху туристи, местни жители и стопански дейности в планински райони.

Как НПО получава контрол над защитена зона

НАКЗТ е учредена на 10 януари 2022 година, а само месец по-късно подписва споразумение с тогавашния министър на околната среда Борислав Сандов, въз основа на което започва да се представя като структура с държавни контролни функции. Това става след решение на Министерството на околната среда и водите за обособяване на защитена зона „Западна Стара планина“ с площ над 253 хиляди хектара – територия, обхващаща части от Софийска, Монтанска и Видинска област.

Според публикувана информация решението за възлагане на контрол и охрана е взето без конкурс, търг или одобрение от Министерския съвет, при положение че организацията по това време няма реална дейност и дори офис. Документите са били подготвяни при заобикаляне на установени административни процедури, твърдят източници от екологичния сектор.

Проверка от МВР

След избухването на скандала вътрешният министър в оставка Даниел Митов е разпоредил пълна проверка за дейността на НАКЗТ и за това дали в МВР са постъпвали сигнали срещу организацията след учредяването ѝ през 2022 година.

Обвинения в заблуда и политически чадър

Според доц. Цеков самото наименование на НАКЗТ е подбрано така, че да въвежда обществото в заблуждение, създавайки впечатление за държавна структура с контролни и репресивни функции. По думите му споразумението, определяно от бившия министър като „лист хартия“, е използвано за легитимация и сплашване – както на граждани, така и на местни власти.

Цеков определя случая като пример за „завладяна държава“, при която планинска територия е била превърната в частна феодална зона под прикритието на екологична дейност. Той настоява разследването да започне от въпроса кой е съдействал институционално, кой е финансирал структурата и дали над нея е бил разпънат политически чадър, за да се стигне до пълната истина както за дейността на НАКЗТ, така и за обстоятелствата около тежкото престъпление.

