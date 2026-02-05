Йордан Цонев: Ще възстановим правата на всички избиратели

"Гласувах против разпоредбата, която ограничава избирателните права на българските граждани, живеещи в страни извън Европейския съюз. Впрочем, така гласува и цялата парламентарна група на ДПС-НОВО НАЧАЛО, както и по всички текстове, които ограничават или нарушават конституционно закрепените права на всички български граждани. Да имат право да избират и да бъдат избирани."

Това заяви зам.-председателят на ПГ на ДПС-Ново начало Йордан Цонев и продължи:

"Много се каза в дебата по отношение на това, че подобни разпоредби, не представят страната ни в много демократичен вид пред цивилизования свят, но и пред всички български граждани. Но аз искам тук да напомня, че цялата 36 годишна история на съществуването на Движението за права и свободи е една истинска реална битка за правата и свободите на всички български граждани, независимо къде се намират, къде живеят, в коя част на света, след като те са български граждани, имат правата, каквито имат всички останали български граждани. И тази битка през всичките 36 години е водена във всички български институции и най-вече в българския парламент. И за това свидетелствата са толкова многобройни, че няма смисъл да го говоря от тази трибуна отново.

Онова, което трябва да кажем на българските граждани е, че конюнктурните политически боричкания в българския политически живот и в българските институции не бива да бъде по никакъв начин, повод да бъдат нарушавани техните права.

Ето защо аз от името на ПГ на ДПС- НОВО НАЧАЛО обещавам на българските граждани, на които днес ще бъдат нарушени правата да избират и да бъдат избирани, обещавам им, че в следващия парламент, ние ще направим всичко възможно да възстановим тези права, защото те ги заслужават и защото те имат право по Конституция на тях."

