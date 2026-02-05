ПГ на ДПС-НОВО НАЧАЛО посрещна младежи от Търговище в Музея на Сглобката

Голяма група младежи от област Търговище посетиха Народното събрание и Музея на Сглобката, разположен в кабинет 222А в Парламента. Те бяха посрещнати от депутатите от ПГ на ДПС-НОВО НАЧАЛО.

Младите хора трябва да имат памет и познания за политическите процеси и най-вече да различават истината за лъжата в политиката, която е изобличена в експозицията в Музея на Сглобката, заявиха депутатите от ПГ на ДПС-Ново начало.

