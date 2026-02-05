Студен душ от преговорите между Русия и Украйна

Русия и Украйна са постигнали договорка за нова размяна на военнопленници по време на тристранни разговори със САЩ в Абу Даби. Американският пратеник Стив Уиткоф определи срещите като продуктивни и съобщи, че ще бъдат разменени общо 314 пленници – първата подобна договореност от пет месеца насам.

Според него постигнатият резултат е плод на интензивни дипломатически усилия и показва, че диалогът може да доведе до конкретни стъпки напред, въпреки че остава значителна работа за постигане на по-широко споразумение за край на войната.

Въпреки договорката за размяната, останалите ключови въпроси около прекратяването на конфликта остават нерешени. Войната продължава вече четвърта година, а дипломатическите усилия засега водят основно до хуманитарни жестове като размяна на пленници и тела на загинали войници, без пробив към политическо решение.

От украинска страна беше потвърдено, че разговорите продължават, докато Вашингтон засилва посредническите си инициативи за намиране на изход от кризата.

Русия отново подчерта позицията си, че военните действия ще продължат, докато Украйна не приеме поставените искания. Сред тях е отстъпването на цялата Донецка област в замяна на евентуално замразяване на фронтовата линия.

Киев категорично отхвърля подобен сценарий, тъй като регионът има стратегическо значение за отбраната му. Ситуацията се усложнява и от опасенията, че САЩ може да окажат натиск за компромис, особено след като Вашингтон преразгледа нивото на военна подкрепа и зае по-скоро посредническа позиция в конфликта.

