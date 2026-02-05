Тръмп иска нещо важно от Румъния

Американският президент Доналд Тръмп иска сътрудничество с Румъния, за да осигури надеждни доставки на основни минерали, необходими за секторите отбрана, енергетиката и технологии, пишат от Посолството на САЩ в Букурещ.

От американското посолство подчертаха, че сигурността на доставките е въпрос на национално оцеляване. В обща позиция САЩ и съюзниците им, сред които и Румъния, се ангажираха с пълно обединяване на силите за укрепване на този стратегически сектор, от който зависи икономическата стабилност на целия регион.

В опит да изолират Китай от веригите за доставки, САЩ събраха десетки външни министри, сред които и румънския Оана Цою. Основният приоритет на форума е подписването на договори, които да гарантират на съюзниците алтернативни източници на стратегически минерали.

Срещата във Вашингтон цели да засили международното сътрудничество в гарантирането на сигурни и диверсифицирани вериги за снабдяване на двустранно равнище, както и на равнище ЕС-САЩ, посочиха в навечерието на събитието от румънското МВнР. Търси се стратегически подход към тази сфера, като в течение на годината ще бъдат обсъдени предложения за търговски партньорства за улесняване на стратегическите инвестиции в сферата на редките минерали.

Въпросът е основен приоритет за Вашингтон, след като Пекин наложи ограничения върху износа на така наречените редкоземни елементи миналата година, коментират румънските медии. Ограниченията бяха отложени през октомври като част от споразумение между Тръмп и китайския лидер Си Цзинпин, но американските власти сега са решени да постигнат бърз напредък по въпроса.





