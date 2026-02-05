Руски дронове поразиха жестоко жилищни квартали в Киев

Двама души са били ранени при нощна руска атака с дронове срещу Киев, съобщават Ройтерс и Укринформ, като се позовават на украинската полиция и кмета на столицата Виталий Кличко. Ударите са засегнали няколко жилищни района, като на места са възникнали пожари и са нанесени сериозни материални щети.

Кличко съобщи в Телеграм, че в един от районите на Киев дронова атака е повредила жилищни сгради, а в друг отломки са паднали върху покрива на офис сграда, което е предизвикало пожар. Отломки са паднали и в близост до търговски център, а на отделно място са били счупени прозорците на детска градина, допълни кметът.

Най-сериозни щети са нанесени в Соломянски район, където отломки от дронове са повредили фасадите и са счупили прозорците на четири високи жилищни сгради. По данни на полицията 79-годишна жена е била хоспитализирана, а на 89-годишна жена е оказана медицинска помощ на място.

В Дарницки район удар от дрон е повредил фасадата на жилищна сграда. В Оболонски район отломки са паднали върху паркинг, при което два автомобила са се запалили. В Шевченковски район дрон е поразил покрива на офис сграда, а възникналият пожар е бил овладян от аварийните служби.

Областният управител на Киевска област Микола Калашник съобщи за още един пострадал мъж в район около столицата, който е бил приет в болница след атаката.

От Военновъздушните сили на Украйна информираха, че през нощта Русия е изстреляла две балистични ракети и е използвала общо 183 дрона при атаките си срещу територията на Украйна. По официални данни украинската противовъздушна отбрана е успяла да свали 156 от тях, но въпреки това редица обекти в Киев и околностите са били поразени.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com