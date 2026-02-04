Нова версия за тройното убийство в хижата на смъртта

Продължават да се издирват няколко души, свързани с хижата, в която бяха намерени три трупа. Сред тях по непотвърдена информация на bTV, са самият Калушев, момче на 23 години и друго - непълнолетно.

Към този момент информацията, разпространена от разследващите, е оскъдна. Официално потвърждават, че в хижата са открити законнопритежавани оръжия.

От полицията потвърждават и че хората, обитаващи хижата, сред които са и жертвите, са били "затворено общество с елементи на секта". Разследващите работят по всички версии. Разследва се включително педофилска мрежа.

Трети ден продължава блокадата на пътя към хижaта. Самата сграда е със застроена площ от около 800 квадрата. Тя е на три нива, така че при положение, че вчера казаха, че пожарът тепърва е овладян, вероятно огледите ще продължат поне още два дни.

Сред версиите е, че един от издирваните Ивайло Калушев, вероятно е и един от извършителите на убийството.

В сигналите, подавани през годините до различни институции, точно неговото име се споменава за нередности, извършвани в хижата.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com