Румяна Коларова с гореща версия за служебен премиер

Гореща версия за служебен премиер даде политологът проф. Румяна Коларова в интервю за бТВ. Тя видя на поста жена. Нейната фаворитка е: "единствената, която отиде като човек, облечена в палто и рокля". Проф. Коларова потвърди, че говори за зам.-шефката на Сметната палата Силвия Къдрева.

Андрей Райчев, който също бе в студиото, зае изцяло позицията на ПП-ДБ, като заяви, че съгласилият се Андрей Гюров е изразител на синьото, но Коларова веднага го разкритикува, че хората, гласували за СДС не разпознават Гюров като син. Гюров е капан, президентът Йотова ще си навлече много негативи, ако заложи на него. Да не забравяме, че именно за него се говори за обвързаност с олигархични кръгове, каза Коларова.

Пред БТВ двамата посочиха и своите фаворити за вътрешен министър. За Андрей Райчев подходящият вътрешен министър е Бойко Рашков, за Румяна Коларова - Емануил Йорданов. Бойко Рашков е тъмна и мрачна фигура от началото на прехода, докато Йорданов е морален и светъл човек, каза Коларова.

Голямата дилема за Радев е ще я убива ли БСП, коментира още проф. Коларова във връзка със слизането на бившия президент на терена на политиката и шансовете на БСП да прескочи 4-процентната бариера за влизане в парламента. Според нея е важно това как ще се отрази на симпатизантите на БСП и дори и тези, които наричат сини. Тя дори заговори за некоректност от страна на Радев.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com