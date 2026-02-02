Тежък бой в столичен мол! Народът бяга панически

Меле между група младежи разтърси един от големите столични молове, след като словесен спор за момиче ескалирал в размяна на удари и заплахи. Инцидентът се е разиграл на последния етаж на търговския център, в зона с заведения и места за развлечения.

По първоначална информация всичко започнало като обикновен спор между няколко момчета, който бързо се изострил около въпроса „на кого е гадже“ въпросното момиче.



Разменени били обиди, закани и обвинения, след което напрежението излязло извън контрол и се стигнало до физическа саморазправа. Свидетели разказват, че младежите започнали да си разменят удари пред погледите на шокирани посетители, сред които имало и деца, твърди "Гласнюз".

Някои от присъстващите напуснали панически района, а други подали сигнал до охраната.

Охранителите на мола реагирали незабавно и успели да прекратят мелето, като разделили участниците и предотвратили по-сериозни последици. Малко по-късно на място пристигнали и полицейски служители.

