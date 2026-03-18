"Bangaranga“ подпали Балканите

Вълната тръгна тихо, но вече залива всичко по пътя си. DARA пусна официалния видеоклип към „BANGARANGA“ – песента, с която България влиза в надпреварата на Евровизия 2026, и реакцията не закъсня. Още преди клипа парчето натрупа инерция, която рядко се вижда за български участник. Над 1,5 милиона слушания в стрийминг платформите и близо 15 милиона гледания от финалното изпълнение в социалните канали на конкурса – цифри, които говорят сами. „BANGARANGA“ не просто се слуша – обсъжда се, коментира се, влиза в класации и в разговорите на феновете от Лондон до Осло.

Зад успеха стои и внимателно планирана офанзива. След победата в селекцията на Българска национална телевизия, DARA влезе в турбо режим – интервюта, международни събития и срещи с фенове в Гърция, Норвегия, Румъния и Великобритания. Евровизионната машина вече работи на пълни обороти.

Но истинската игра тепърва предстои. Паралелно с медийния шум, певицата изгражда сценичното представяне за голямата вечер във Виена. Екип от Стокхолм – градът, който знае как се правят победители – стои зад концепцията, която трябва да превърне „BANGARANGA“ от хит в спектакъл.

България ще излезе във втория полуфинал на 14 май. Това ще бъде първият истински сблъсък – пред милиони зрители и без право на грешка. Финалът е само два дни по-късно – на 16 май.

