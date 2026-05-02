Известен бизнесмен купи най-красивата лятна резиденция на Тато

Известен бизнесмен купи най-красивата лятна резиденция на Тодор Живков. „Перла“ на Тато в Приморско вече има нов собственик, след като през последните 25 години беше затворена, оградена с телена ограда и оставена да се руши.

Новият собственик на „Перла“ е бизнесменът Ненчо Михалев. Той придобива лятната вила на Тодор Живков от "Перла Г", дъщерно дружество на "Балкантурист", част от бившата империя "Мултигруп" на убития през 2003 г. Илия Павлов. Сумата е 10 700 000 евро.

Сделката е финализирана в края на месец април, когато са вписани промените в търговския регистър.

„Ще реновирам напълно сградата – тя няма да се пристроява или надстроява. Ще я преобразя отвътре. Това ще бъде 5-звезден бутиков хотел. Ще възстановя напълно басейна на Тодор Живков - с морска вода, чийто състав ще е същият, какъвто го е искал държавният глава. Ще има СПА и всички екстри за реализиране на високобюджетен туризъм“, заяви Ненчо Михалев пред „Флагман“.

Роденият във Варна бизнесмен от години развива активен туристически бизнес по Южното Черноморие, собственик е на тузарския затворен комплекс „Флорес Гардън“ и къмпинг „Черноморец“, както и на куп успешни ресторанти в София. Ненчо Михалев е двигател на проекта на новия собственик на „Левски“ Атанас Бостанджиев на яхтеното пристанище в Созопол, където вече се изгражда свръхлуксозен хотелски и жилищен комплекс.

Резиденция „Перла“ беше построена в средата на 70-те години на миналия век за нуждите на комунистическия диктатор Тодор Живков в района с най-чистата морска вода по цялото Южно Черноморие.

Легендата гласи, че мястото е било избрано по съвет на баба Ванга заради неговата „силна положителна енергия“ и близостта до светилището Бегликташ.

Допреди 1989 г. лятната резиденция на Тодор Живков беше недостъпна за простосмъртните и само представителите на висшата номенклатура имаха достъп до райското кътче с бял и ситен като брашно пясък и кристално чиста вода.

След демократичните промени „Перла“ беше купена от боса на „Мултигруп“ Илия Павлов и няколко години работеше като 5-звезден хотел. След убийството на Илия Павлов резиденция „Перла“ затвори врати, но остана във владение на дъщерното дружество „Перла Г“.

През последните няколко години плажът пред резиденция „Перла“ се утвърди като едно от любимите места за туристите, които се дивяха как така е допуснато разкошната лятна вила на бай Тошо да се руши и буренясва.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com