Евровизия донесе торби с пари за Дара

Би Ти Ви успя да задържи поп звездата Дара в журито на „Гласът на България“ за предстоящия есенен сезон, след като драстично увеличи възнаграждението ѝ. Акциите на певицата скочиха рязко заради предстоящото ѝ участие в „Евровизия“ във Виена, което ѝ даде самочувствие да поиска 50 на сто по-висок хонорар.

Младата варненка ще прибере внушителната сума от 30 000 евро срещу едва десетина дни реална заетост в предаването, оправдавайки претенциите си с инфлацията и засиления интерес към нея в чужбина.

За сравнение, само преди две години Дара получи 40 000 лева за участието си в „Денсинг Старс“, където усилията ѝ бяха свързани с изтощителни ежедневни тренировки. Сегашният ѝ ангажимент в музикалното шоу е значително по-лек, тъй като кастингите на тъмно се заснемат наведнъж, а основната подготовка на талантите се поема от вокални педагози.

Въпреки интереса на конкурентната Нова тв, където Дара стартира кариерата си в „Х Фактор“, липсата на подходящ формат там през есента е улеснила преговорите с частната медия.

Това ще бъде пето поредно участие на изпълнителката в треньорския стол, като до момента тя е извела до победа Жаклин Таракчи и Славея Иванова. Вече е ясно, че в новото жури ще седне и фолк певецът Меди, което потвърждава рокадите в състава на предаването.

Очаква се Би Ти Ви официално да обяви кой измежду ветераните Иван Лечев и Владимир Ампов – Графа ще напусне шоуто, като според слуховете това ще бъде авторът на „Да дадем захар“, пише Уикенд.

