Вече е ясно. Ето кой ще води Евровизия у нас
Въпреки, че няма официално съобщение
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Въпреки, че няма официално съобщение
7 години такава няма, казва той
Певецът не скри критиките си към начина, по който се развива конкурсът през годините
Германците идват по-рано и остават по-дълго, а част от туристическия данък ще отива за повече полети, реклама и събития
Прочу се с много оригинална песен
Нови авиолинии, повече пари от туристическия данък за реклама и транспорт и реформа на курортите са сред мерките на Министерството на туризма
На 76 той разказва за детството, живота на сцената, аритмията и моментите, в които „нямаш право да мрънкаш“ пред публиката
Въобще не ме интересува къде ще е този селски фестивал, заяви музикантът
Кметът на Бургас Димитър Николов отправи поканата
Кога ще бъдат лишени от правото да дават под наем
София иска да е домакин на конкурса
Кристиян Костов направи своята изповед
Позицията на Нидерландия поражда въпроси
Заради спекулациите с високите цени
Искат прозрачност и обяснения
Недялко Йорданов и Стефан Диомов коментират подготовката на града за домакинството на песенния конкурс
Кметът Димитър Николов призова да няма повече спорове около избора на град
Достатъчно човек да се разходи в Бургас и в централната градска част на София, за да открие разликите, каза вицепремиерът
Не ставам за политик, но за работа ставам. Оставете ме да работя, каза кметът на Бургас
Има готовност да се превърне в една от водещите локации