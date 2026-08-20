Димитър Николов с последни подробности за Евровизия

Вицепремиерът Иво Христов и кметът на Бургас Димитър Николов обсъдиха подготовката на града за домакинството на „Евровизия“ през май 2027 г. Държавата ще осигури около 20 млн. евро за гаранцията и текущите нужди по организацията на песенния конкурс.

Бургаският кмет Димитър Николов призова да се прекратят дебатите за избора на град. "Да сложим точка по отношение с избора на град. Нямаме никакво време. Състезаваме се с времето, тепърва трябва да се съгласуват много административни процедури. Детайлна справка какви средства ще ни бъдат нужни - нямаме, имаме ориентировъчни суми, но не толкова важни са в момента цифрите, а това, че трябва да има много стриктно съгласуване. Сроковете ни притискат, искаме с БНТ до края на годината да приключим по отношение на подготовката на залата, за да може да направим един тестов концерт в присъствието на експерти от Европейския съюз за радио и телевизия и ако има слабости - да имаме достатъчно време да изправим всички тези детайли", обясни кметът на Бургас.

И настоя: Не ставам за политик, но за работа ставам. Оставете ме да работя!

По думите му основната част на съоръжения, техника и оборудване пристига от Китай и това е изключително бавно, заради сложните глобални процеси в света. "Ние сме длъжни да наваксаме с времето, за да не чакаме до последния момент доставки с техника", каза Николов.

Той подчерта, че вицепремиерът Иво Христов е главен координатор на тези процеси и в момента има пет министерства, които имат отношение към "Евровизия". „Ние трябва да се представим пред света по максимално добрия начин. По-голямата част от гостите никога не са идвали в България. Така трябва да направим, че когато дойдат, да останат с толкова добро впечатление, че да ни препоръчат на своите близки и познати“, заяви Николов и изтъкна, че това е истинско предизвикателство.

Той подчерта, че в Общинския съвет в Бургас има 100% единодушна подкрепа за подготовката на конкурса. „Стига сме се делили, стига сме се разслоявали. Да, предстоят и избори, но нека Евровизия да е темата, заради която всички ще си подадем ръце“, каза кметът.