Димитър Николов: Цял Бургас става сцена на Евровизия

Целият Бургас става сцена на Евровизия догодина. Предложили сме събития на Морска гара, в Летния театър, Морската градина, при „Охлюва“, Флора, остров Света Анастасия, Ченгене скеле и други пространства. Предложението ни за Тюркоазения килим е той да започва от Морското казино, да преминава над цветните фигури в Морската градина и да завършва при стълбите към Централния плаж. Това заяви кметът на Бургас - града домакин на световното музикално събитие, Димитър Николов в интервю за вестник "Труд".

Представете си артистите на „Евровизия”, а зад тях - морето и гледка към целия залив. Това е нещо, което не можем и не искаме да пресъздаваме с декор. Морето е нашият естествен декор, категоричен бе Николов.

Не искам „Евровизия” да бъде повод да правим неща само за една седмица. Всичко, което инвестираме в града, трябва по възможност да остане за бургазлии и след конкурса. Ще направим цялостен преглед на маршрутите между летището, арената, центъра, хотелите и основните събитийни пространства. Ще видим къде са необходими подобрения на улици и тротоари, озеленяване, осветление, градска среда, достъпност, информационни табели и дигитални услуги. Но нека не изпреварваме работата на техническите екипи. Първо ще уточним окончателните изисквания с БНТ и EBU, и след това ще обявим конкретните обекти, каза още Димитър Николов. За него принципът е един - „Евровизия” трябва да остави нещо след себе си.

Вече са разработени варианти къде ще бъде т.нар. селище на Евровизия, но окончателното решение предстои да бъде взето заедно с организаторите.

Едното ни предложение е площад „Тройката“ и прилежащите пространства, а другото е зоната на Морска гара. И двете имат своите предимства. Идеята е Eurovision Village да бъде голямото отворено сърце на конкурса - със сцена, концерти, LED екрани за конкурсните вечери, храна, партньорски пространства и ежедневна програма. Това трябва да бъде мястото, където и хората без билет за Арената ще могат истински да почувстват „Евровизия”, каза още кметът.

Той подчерта, че „Арена Бургас“ е най-новата голяма многофункционална зала в България и това било едно от сериозните ни предимства на града при избора му за домакин на Евровизия.

Разбира се, „Евровизия” не е обикновен концерт. Това е огромна телевизионна продукция със специфични изисквания за сцена, осветление, звук, камери, комуникации, пространства за делегациите, Green Room, грим, костюми, медии и технически екипи. Имаме необходимите площи и технически възможности. Оттук нататък предстои детайлната инженерна работа с професионалните екипи, каза Николов.

Той съобщи, че ще бъде направена специална транспортна организация, за да може гост, отседнал в Несебър или Слънчев бряг, да се придвижи бързо до Бургас.

Регионът е едно от големите предимства на Бургас. Хотелската база не свършва на административната граница на града. Поморие, Ахелой, Равда, Несебър, Слънчев бряг, Черноморец, Созопол и останалите населени места дават огромен допълнителен капацитет, посочи Димитър Николов.

Той предвижда учестяване на автобусните линии към съседните курорти и съобразяване на разписанията с програмата на „Евровизия”, както и специална транспортна организация и директни връзки между ключови локации. Целта е човек спокойно да може да отседне в Несебър, Слънчев бряг, Поморие или Созопол и да знае как ще стигне до събитията и как ще се върне след тях. Разстоянията са много кратки, така че за 15-20 минути може да се стига от Арената, до базите за нощувки. За някои големи мегаполиси тези разстояния са по-малки от тези до отдалечените им квартали.

Попитан какво иска да каже на хората от Бургас, Димитър Николов заяви: "Благодаря ви, че повярвахте. Това домакинство е на Бургас, но без хората на Бургас то няма как да бъде истински успешно. Ще има много работа, ще има промени в организацията на града, вероятно понякога ще има и неудобства. Но накрая можем да направим нещо, което ще помним цял живот. Искам след финала всеки бургазлия да може да каже: „Аз бях част от това.“ И още нещо - нека бъдем добри домакини. Нека покажем на хората, които ще дойдат от цял свят, онзи Бургас, който ние обичаме".