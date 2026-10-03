Самуил се завърна! Центърът на София е блокиран, невиждано множество на площада (НА ЖИВО)

Точно с 13,11 часа саркофагът с тленните останки на цар Самуил се поет от гвардейците на родна земя. Легендарният български владетел се завърна в родината си.

Българската армия пренася тленните останки на цар Самуил от летище „Васил Левски“ към площад „Княз Александър I“ в центъра на София.

Те са транспортирани с военен камион, ескортиран от военна полиция, специализирани полицейски автомобили „Пустинни котки“ и мотоциклетисти, предаде БТА.

Невиждано множество на пл. "Княз Александър I" чака царя си. Площадът е пълен с хора, дошли да станат свидетели на историческия момент - посрещането на тленните останки на цар Самуил в България. Те ще бъдат ескортирани до площада и ще бъдат поставени на червен пиедестал, съобщи БНТ.

В момента центърът на София е блокиран. Най-нетъреливите бяха там почти 3 часа преди началото на церемонията. Много от хората са пътували от различни краища на страната, за да присъстват на церемонията.

Граждани споделят:

„Посрещаме Самуил. Специално сме станали в 6.30 ч.“

Военно-транспортният самолет „Спартан“, пренасящ тленните останки на цар Самуил, навлезе в българското въздушно пространство.

След навлизането на „Спартан“ в българското въздушно пространство самолетът е бъде ескортиран от две двойки изтребители МиГ-29 и Ф-16. Формацията трябва да прелети над площад „Княз Александър I“ в София около 12:30 часа, съобщи Министерският съвет. След кацането на летище „Васил Левски“ останките ще бъдат посрещнати с гвардейски шпалир и червен килим.

50 метра червен килим и 21 салюто посрещат на българска земя един на най-великите владетели на България - цар Самуил. Гърция предаде днес саркофага с тленните останки на владетеля. Лично премиерът Румен Радев заедно с вицепремиера Иво Христов и министърът на културата Евтим Милошев отидоха в Гърция, за да пренесат мощите на Самуил.

Три часа преди церемонията по посрещането българите вече започнаха да се събират на площада пред Княжевския дворец. Там премиерът Румен Радев ще произнесе реч, след което шествие се тръгне към храма "Света София", къщето ще е последния дом на царя. Там божествена света литургия ще отслужи патриарх Даниил, а селд това ще произнесе и слово.