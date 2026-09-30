Евтим Милошев за мощите на цар Самуил: Това се случва веднъж на хиляда години

Министърът на културата Евтим Милошев участва днес в официалното откриване на обновената музейна експозиция „Домът на Вазови“ в Къщата музей „Иван Вазов“ в Сопот. След церемонията министърът отговори и на актуални въпроси на медиите, свързани с опазването на културното и историческото наследство на България.

В отговор на въпрос за предстоящото пренасяне на костите на цар Самуил в България министър Милошев определи събитието като исторически момент с огромно значение за националната ни памет. „Това е събитие, което се случва веднъж на хиляда години. Това е исторически момент и можем само да бъдем благодарни, че сме съвременници на този акт. Повече от хиляда години след смъртта си цар Самуил се завръща в България“, заяви министърът. Той подчерта, че връщането на останките на българския владетел не може да бъде разглеждано като търговска сделка или да бъде измервано с материална стойност. „Можем ли поне за малко да бъдем обединени и да изпитваме тази историческа и национална гордост за това, че след хиляда години българският цар се прибира в България“, каза още министърът и отправи покана към гражданите да присъстват на церемонията по посрещането на цар Самуил на 3 октомври, събота, от 12:30 часа на площад „Княз Александър I“, пред Княжеския дворец в София.

По повод обществените дискусии около ремонта на Паметника на свободата на връх Свети Никола министър Милошев призова за повече отговорност към българското културно и историческо наследство и съобщи, че му предстои разговор с директора на музея, с когото ще обсъдят възможността да бъде осигурена допълнителна прозрачност по изпълнението на проекта, а от друга страна, министърът ще възложи на Главна дирекция „Инспекторат за опазване на културното наследство” към Министерството на културата нещо, което законът не изисква, но и не забранява – да се организират ежемесечни проверки и контрол на всичко, което се случва по време на ремонта. Останалото са спекулации, подчерта министър Милошев. „Не бих искал да омаловажавам усилията на държавата ни да направим една дълго чакана реновация на Паметника на свободата“, категоричен бе той.

По-рано през деня министърът откри обновената музейна експозиция „Домът на Вазови“ в Сопот. Новата експозиция разказва историята на семейство Вазови и представя живота и творчеството на Патриарха на българската литература по интерактивен и съвременен начин, който доближава посетителите до духа на епохата и богатството на българското културно наследство. В приветствието си към гостите министър Милошев подчерта значението на Вазовия род за националната идентичност и самочувствие на българите. Той се обърна специално към жителите на Сопот с думите, че са наследници на „един изключителен род, който е допринесъл за българската история и памет, която никога няма да забравим“.