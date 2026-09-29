Вижте къде ще положат Самуил в Света София (СНИМКИ)

Показаха мястото в столичния храм „Св. София“, където ще бъдат положени тленните останки на цар Самуил. Те ще почиват в мраморен саркофаг, който се изработва в момента. Мястото е в южния кораб на църквата, а непосредствено зад стената отвън се намира Паметникът на Незнайния воин с вечния огън.

В момента екипи по сигурността на Столичната община обсъждат заедно с представители на Светия синод организацията и безопасното провеждане на тържественото посрещане. Събитието е насрочено за 3 октомври, когато тленните останки на българския владетел ще бъдат официално предадени на страната ни в Солун. След церемонията те ще бъдат транспортирани до България със самолет „Спартан“.

Снимка: БНТ

В 12:30 часа същия ден е предвидено официално посрещане на площад „Княз Александър I Батенберг“ пред Княжеския дворец в София. След поклонението ще тръгне шествие към църквата „Св. София“, където останките ще бъдат положени в подготвения за тях саркофаг. Премиерът Румен Радев призова българите да се включат в церемонията и да отдадат почит на средновековния владетел.

Останките, идентифицирани като принадлежащи на цар Самуил, са открити през 1969 г. от гръцкия археолог проф. Николаос Муцопулос при разкопки в базиликата „Св. Ахил“ на едноименния остров в Малкото Преспанско езеро. Сред основанията за идентификацията са мястото на гроба, погребалният контекст и антропологични данни, които съответстват на сведенията в средновековните хроники.

В продължение на десетилетия България прави опити останките да бъдат върнати у нас. От 2014 г. те се съхраняват в Музея на византийската култура в Солун, където тогава бяха изложени за поклонение по повод 1000 години от смъртта на цар Самуил. Постигнатото сега споразумение между София и Атина слага край на продължил близо шест десетилетия въпрос за завръщането им в България.