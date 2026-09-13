Стана ясно къде ще е поклонението пред тленните останки на Армани
Според списание "Форбс" Армани е третият най-богат човек в Италия
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Според списание "Форбс" Армани е третият най-богат човек в Италия
Гвардейците с ковчега на рамо го внесоха по стълбите и го поставиха в централното фоайе на двореца
Полагат тленните му останки в семейната крипта във "Врана"
Митрополит Йоан призова църковния народ да се помоли за Негово Светейшество
Огромни множества от хора отново се събират пред Бъкингамсикя дворец
Наследниците подозират, че тленните останки на големия поет са задигнати и продадени в Македония Наследниците на големия поет Никола Вапцаров отново...
Генуа. Намериха тялото на последната жертва от корабокрушението на „Коста Конкордия". Тленните останки бяха открити на борда на туристическия кораб, к...