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Търсят костите на Вапцаров

Търсят костите на Вапцаров

Наследниците подозират, че тленните останки на големия поет са задигнати и продадени в Македония Наследниците на големия поет Никола Вапцаров отново...

25 януари | 14:50
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