Стана ясно къде ще е поклонението пред тленните останки на Армани

Поклонението пред тленните останки на легендарния италиански моден дизайнер Джорджо Армани ще бъде на 6-и и 7-и септември, в седалището на фирмата му в Милано, а погребението ще е в тесен кръг, съобщиха от неговия антураж.

Крал Джорджо. Така всички наричаха Армани. Медиите го изтъкват като "абсолютната легенда в модата, универсален мит за съвременния стил, освободител на стила на жените, изобретател на стилове, моди и най-вече начини на съществуване", а "Република" уточнява, че "никой като него не е разбрал времето си, превръщайки го в дрехи".

За Армани беше важно кой ги носи с уважение, преди всичко към жените.

Роден в Пиаченца на 11-и юли 1934 г., се отказва да учи медицина в Милано и започва работа в големия моден магазин "Ринашенте". Там схваща тънкостите на модата, работи известно време за Нино Черути и отваря своя фирма в Милано през 1975 г.

Армани не само промени модата, но и начина ѝ за комуникиране чрез списанието "EA Magazine" и билбордове.

Той се интересуваше от вътрешен дизайн и луксозни хотели, обличаше актьори за филмовите продукции и за фестивали, създаде стил в официалното облекло и на италианските национални отбори.

Според списание "Форбс" Армани е третият най-богат човек в Италия.

Удостоен е с ордени за "Особени заслуги" към Република Италия.

