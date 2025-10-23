Изненадваща среща между Зеленски и Мелони

Президентът на Украйна Володимир Зеленски се срещна с премиера на Италия Джорджа Мелони в кулоарите на срещата на върха на ЕС в Брюксел, предаде АНСА.

Зеленски поясни, че по време на срещата двамата са обсъждали как да бъде защитен енергийния сектор на Украйна от руските атаки и как той да стане по-устойчив, допълни БТА. Зеленски добави, че Италия разполага с нужния опит и оборудване, за да помогне на Украйна в тази насока.

Двамата лидери са обсъждали и как най-добре биха могли да се използват замразените руски авоари и според украинския лидер те трябва да бъдат използвани за подкрепа и защита на Украйна.

Зеленски и Мелони са се фокусирали и върху съвместни проекти в областта на отбраната съгласно инструмента „Сейф“ на ЕС. Те са подчертали, че е важно тези инициативи да са от полза за цяла Европа.

