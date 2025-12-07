Сериозно увеличение на пенсиите през 2026 година

Пенсионерите в България могат да очакват по-видимо повишение на доходите си през 2026 година. Финалният вариант на проектобюджета на Държавното обществено осигуряване предвижда осезаем ръст на пенсиите от лятото, нови нива на минимални доходи и допълнителни корекции в социалните плащания за семейства. Промените се договарят след последните разговори между правителството, бизнеса и синдикатите.

Значително увеличение от юли

Според бюджетните разчети средната пенсия през 2026 година ще надхвърли 541 евро, което е ръст спрямо очаквания размер за 2025 година от около 498 евро. Всички пенсии за трудова дейност, отпуснати до края на 2025 година, ще бъдат осъвременени от 1 юли по швейцарското правило, като прогнозата е повишението да бъде между 7 и 8 процента. Минималната пенсия за стаж и възраст става 346,87 евро. Запазва се таванът на пенсиите – 1738,40 евро, както бе практиката за 2025 година.

Осигурителната вноска за фонд Пенсии няма да бъде повишавана през 2026 година, макар в по-дългосрочен план да е заложено увеличение: с един процентен пункт от 1 януари 2027 година и с два процентни пункта от 1 януари 2028 година.

Промените в осигуряването и доходите

Максималният осигурителен доход се фиксира на 2300 евро, което заменя досегашните 4130 лева. Минималният осигурителен доход за самоосигуряващите се лица се изравнява с минималната работна заплата и става 620,20 евро. Запазват се минималният и максималният дневен размер на обезщетението за безработица – съответно 9,21 евро и 54,78 евро.

Отделно се увеличава обезщетението за отглеждане на дете до две годишна възраст, както и за отглеждане на дете до 8 години от бащата или осиновителя – новият размер е 460,17 евро. Ако отпускът за бременност и раждане не е използван, обезщетението ще бъде 75 процента от сумата, която се полага по време на отпуска.

Финансиране и социална защита

Бюджетът на ДОО за 2026 година предвижда приходи и трансфери от близо 15,3 милиарда евро. Само трансферите от централния бюджет са над 6,8 милиарда евро. Делът на държавния трансфер, който покрива недостига във фондовете на социалното осигуряване, ще се увеличи до 43 процента от общите разходи, спрямо 42,7 процента през 2025 година.

Днес надзорният съвет на Националния осигурителен институт заседава, за да финализира бюджетния текст. Корекциите са резултат от договореност между синдикатите, кабинета и работодателите, след като първоначалната версия на бюджета породи напрежение и беше коригирана.

