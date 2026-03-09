Неприятен удар по джоба на шофьорите в страната

100 евро удари смяната на гуми от най-масовите размери в София преди началото на пролетта. Преобуването на автомобила се превръща във все по-голям лукс, затова много шофьори предпочитат да карат със всесезонни гуми, а не да подменят летни със зимни и зимни с летни.

Повечето сервизи препоръчват смяната на зимните гуми с летни да стане, след като температурите навън се задържат над 6 градуса. При над 10 градуса зимните се износват по-бързо и деформират. Затова след 1 март до началото на април е препоръчителна смяната им с подходящите за сезона. Не бива да забравяте, че се препоръчва балансиране след всяка смяна на гуми.

Специалистите посочват, че всезонните гуми все пак са бюджетно решение, но не бива да се правят компромиси със сигурността. „Има разлика дали правите по 20 000 км на сезон или по 5000. Ако карате автомобила предимно на сухо време и в града, няма проблем гумите ви да са всесезонни“, коментира за „Телеграф“ гумаджия от голям столичен сервиз. „Все още няма наплив, но на моменти се събират повече коли. Очаквам след седмица-две да има и опашки. Добре е хората да се научат да си правят резервации, така си спестяват време и нерви“, препоръчва още майсторът. От тази седмица е започнало записването за монтаж на гуми, като вече се дават часове за следващата.

Сметките показват, че миналата пролет в София монтаж, демонтаж и баланс на гума от размер 13-16 цола беше между 40 и 60 лева, а 17-19 цола между 60 и 80 лева. Тази пролет твърдо цените започват от 20-25 евро на гума при размерите 15-17 цола. Увеличението на цените е още преди кампанията по подмяна на гуми с летни шарки. Проверка в центрове и магазини показва, че и тази пролет има поскъпване при тази услуга.

Някои търговци предлагат все още и бонус с безплатен монтаж при покупка на чисто нови гуми. В сервиз в провинцията цената може и да е на 50% по-ниска от тази в столицата. Само че сервизът трябва да е по-далеч от София. В тези около града цените са почти същите, каквито и в центъра. Интересът на столичани и жители на други големи градове към по-малките сервизи в провинцията влияе и на техните цени, където също се наблюдава лек ръст. „Всичко поскъпна с еврото и не може да си позволим да държим прекалено ниски цени. Пък и масовата подмяна на гуми е два пъти годишно – от края на март до края на април и от края на октомври до края на ноември. Нормално е тогава сервизите да търсят и по-високи печалби“, коментира управител на автосервиз.

Друг момент е, че заради търсенето се ангажират и повече работници, което допълнително оскъпява услугата“, обясни собственик на голям сервиз за гуми в столицата. „Най-изгодно е гумите да са на джанта, тогава цената е по-ниска, ако не се прави баланс. Но е хубаво поне на 2 години да се балансират, предвид че и пътищата у нас не са от най-добрите в Европа“, обясни той. Повечето големи вериги предлагат сериозни отстъпки в сервизите си за гуми за притежателите на клиентски карти. Те могат да разчитат на до 35% отстъпки за гуми, до 25% от цените на услугите, както и изгодни предложения за съхранение на гумите в хотел към сервиза.

