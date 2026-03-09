Yettel спечели награда за дарителските и доброволческите инициативи за служителите си

Телекомът е отличен със Сребърен знак „Отговорна компания - отговорни служители“ от Фондация „BCause“

Yettel спечели Сребърен знак „Отговорна компания – отговорни служители“ за дарителските и доброволческите инициативи сред служителите си през 2025 г. от Фондация „BCause”. Наградата е признание за развитието и успешната реализация на двете програми и активното ангажиране на екипите в благотворителни и общественополезни каузи.

Конкурсът се организира за 12-та поредна година от Фондация „BCause“ в партньорство с Българската асоциация за управление на хора (БАУХ), Българското дружество за връзки с обществеността (БДВО) и Асоциацията на специалистите по устойчивост (АСУ).

През изминалата година Yettel успява да достигне около 30% от служителите си по направленията дарителство на работното място и доброволчество. Телекомът разполага със специални модули за различните дейности в корпоративното си мобилно приложение Digital Office. Чрез него служителите могат бързо и удобно да изберат кауза, да определят размера на дарението и да управляват участието си изцяло онлайн. Приложението дава възможност също за анонсиране на доброволческите акции и последващо записване.

Yettel дава възможност на хората в компанията да подкрепят регулярно различни каузи чрез дарителство по ведомост заедно с Фондация „BCause“ – в помощ на деца и възрастни хора в нужда, за опазване на околната среда, грижа за животни и други.

През 2025 г. операторът създава свой дарителски фонд „Здраве за колега“ за финансова подкрепа на служители при заболяване. Неговата цел е освен да помага при нужда, също да насърчава взаимопомощ и солидарност в екипа. Процесът по кандидатстване е максилано прозрачен и включва оценка от независими външни консултанти, а след това и от вътрешна комисия на Yettel. Към края на миналата година събраната сума от служителите, заедно с дарение от страна на компанията, е в размер на 70 192,70 евро.

Паралелно с това Yettel организира дарителски кампании в подкрепа на служителите за различни случаи, когато са необходими допълнителни средства за тях или техни близки.

През 2025 г. телекомът се включва в дарителската кампания „Раница с бъдеще“ на Съвета на жените бежанки в България. В рамките на инициативата служители даряват ученически пособия за деца бежанци в нужда.

Компанията редовно провежда кръводарителски акции за служители заедно с Националния център по трансфузионна хематология.

Yettel се стреми да насърчава култура на социална отговорност и устойчивост сред служителите и чрез своята доброволческа програма. Целта на компанията е всяка година работещите в телекома да даряват поне 1000 часа в полза на обществото и природата. Тази цел е заложена и в стратегията за устойчиво развитие на телекома.

През 2025 г. близо 600 доброволци от екипа са се включили в програмата и са посветили над 1480 часа в подкрепа на повече от 20 каузи. Акциите са част от ежегодния календар с доброволчески активности под наслов „Заедно за добро“, в който служителите сами избират за какво да се запишат. А участието в подобни инициативи в неработен ден им дава право на допълнителен ден платен отпуск.

Доброволческите дейности са фокусирани върху три области – опазване на околната среда, помощ за хора в нужда и грижа за животни в приюти. Служителите могат да предлагат и собствени идеи за каузи, като компанията осигурява всички ресурси и материали за реализирането на доброволчески акции, а при отдалеченост на локациите се организира транспорт и изхранване.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com