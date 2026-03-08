Новият духовен водач! Последователи на ламата прераждат Калушев

Последователи на ламата - мореплавател, филмов продуцент, инструктор по бойни спортове и пещерен водолаз Ивайло Калушев, подготвят прераждането му в дете, което да се превърне в новия духовен водач. Те се организират през социалните мрежи за тибетско небесно погребение, съобщава "Телеграф". Това става ден след като от прокуратурата тихомълком освободиха телата на Калушев и двете деца, които бяха открити мъртви в кемпер под Околчица на 8 февруари.

Следовниците и родителите на трагично загиналите първо ще кремират телата, а след това конкретно за Калушев се подготвя специален будистки ритуал в тибетски стил, но в рамките на българското законодателство. Ще се спазят правилата за кремация и разпръскване на прахта му, тъй като символичният жест не е забранен. След като пепелта от кремацията му се постави в урна, тя може да бъде погребана, съхранявана или разпръсната. В случая част от нея ще бъде отделена и смесена символично с жито, което да се постави на място сред природата, за да бъде изядено от птиците. Това ще е само символично подобие на тибетското „небесно погребение“, тъй като няма как да бъде извършено в пълния му вариант в Европа. Според различни публикации мястото вече е определено - на около 7 км от отбивката за връх Вола и километър от лобното място на тримата, където има поставен дървен кръст.

Кръстът бе поставен в края на февруари, завързан за стара метална тръба. Около него храстите грижливо бяха подкастрени, а основата – внимателно подравнена. Прилича на обредно място за молитви и жертвоприношения. Символът има характеристики, които напомнят на нетрадиционна религиозна символика, далеч от познатата за православните християни. Храненето на птици с жито, напоено с прахта на Калушев, в будистката символика означава дарение към други живи същества и приемане на непостоянството на тялото, за да се направи символично „връщане към природата“.

Според вярванията така ламата ще се прероди в дете, което да стане новият лидер и духовен учител. Телата на Калушев и двете деца бяха освободени набързо след телевизионно участие на една от майките, която в ефира се оплака, че ги задържат прекомерно и не дават достъп до тях на близките. От прокуратурата пък неофициално оповестиха до всички медии, че те са били задържани за допълнителна експертиза, която да установи времевия порядък на настъпване на смъртта. Телата не били разложени, но вече издавали мирис, когато били открити. От една страна не изглеждало житейски логично няколко дни да стоят в кемпера, без да започне процес на разлагане, а от друга - температурите били под нулата. Затова и разследващите държали на допълнителната експертиза. Тя обаче все още не е готова, но заради натиска на родителите телата бяха освободени в петък.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com