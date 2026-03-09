Сериозен проблем за 800 хил. пенсионери

Близо 800 000 българи, които получават минимална пенсия, са изправени пред неяснота дали от 1 юли 2026 г. ще има увеличение на доходите им. В момента минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст е 630,50 лв. (322,37 евро).

От Национален осигурителен институт (НОИ) съобщиха, че евентуалният ръст зависи изцяло от приемането на редовен бюджет до края на юни. Размерът на минималната пенсия се определя всяка година със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване, а към момента такъв не е приет, пише "Телеграф".

В сила е удължителен закон, който действа до края на март, а служебният кабинет вече внесе втори удължителен закон, който ще важи до приемането на бюджет. И в двата текста обаче липсва разпоредба за нов размер на минималната пенсия.

Подобна ситуация имаше през 2023 г., когато редовният бюджет влезе в сила едва в началото на август. Тогава обаче в удължителния закон изрично бе записано увеличение на минималната пенсия. Сега такъв текст липсва, което засилва притесненията сред пенсионерите.

По данни на Национален осигурителен институт изчисленията сочат, че ако формулата бъде приложена, пенсиите за стаж и възраст трябва да се увеличат с 7,8% от 1 юли 2026 г.

Формулата предвижда ръст, равен на сбора от 50% от увеличението на средния осигурителен доход и 50% от индекса на потребителските цени за предходната година. Средният осигурителен доход за 2025 г. е 1854,22 лв., което е увеличение с 12% спрямо 2024 г. Средногодишната инфлация за периода януари–декември 2025 г. е 3,5%. Така изчисленото осъвременяване достига 7,8%.

Крайната дума обаче принадлежи на Надзорния съвет на НОИ. В практиката е имало случаи, при които „швейцарското правило“ не е прилагано в пълния му размер.

Парламентарните избори са насрочени за 19 април. Дори при бързо формиране на редовно правителство ще бъде необходимо технологично време за изготвяне и приемане на държавния бюджет. Остава неясно дали това ще се случи преди 1 юли.

До тогава 800 000 пенсионери остават в очакване дали ще получат по-високи доходи или минималната пенсия ще остане замразена.

